Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze

Москва, 28 июня. Военные Черноморского флота РФ контролируют действия кораблей Альянса в ходе масштабных учений Sea Breeze в Черном море, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

К маневрам привлечены военнослужащие из 32 стран, включая США, Украину, Нидерланды и Канаду. Всего в Sea Breeze задействованы более 5 тысяч человек, 32 корабля и 40 самолетов. Учения стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Для участия в тренировках в одесский порт также прибыл американский эсминец USS Ross.

При этом представитель МИД России Мария Захарова назвала Sea Breeze провокацией. По ее словам, маневры направлены на бесконечную дестабилизацию обстановки около российских рубежей.