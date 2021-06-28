Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 18:13
18:10
Шоу-бизнес
Дима Билан заявил, что Моргенштерн вырос на его музыке
18:08
Политика
Путин узаконил запрет на участие в деятельности нежелательных НПО за рубежом
18:08
Общество
Синоптик центра «Фобос» опроверг связь суперливня в Москве с изменением климата
18:07
Происшествия
Главбух дагестанской колонии подозревается в хищении средств
18:05
Шоу-бизнес
Елизавета II намекнула Кейт Миддлтон, что видит в ней будущую королеву
18:02
Происшествия
Главу «Газпром газораспределение Ставрополь» задержали из-за махинаций с машиной
18:02
Политика
В МИД заявили об отсутствии угрозы для России со стороны талибов
18:02
Общество
Названы знаки зодиака, которым повезет с финансами в июле
18:00
Общество
Онищенко спрогнозировал, как Путин в ходе прямой линии ответит антипрививочникам
17:59
Армия
Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze
Все новости

Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:11
Армия
Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze
Пресс-служба ВМФ России

Москва, 28 июня. Военные Черноморского флота РФ контролируют действия кораблей Альянса в ходе масштабных учений Sea Breeze в Черном море, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

К маневрам привлечены военнослужащие из 32 стран, включая США, Украину, Нидерланды и Канаду. Всего в Sea Breeze задействованы более 5 тысяч человек, 32 корабля и 40 самолетов. Учения стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Для участия в тренировках в одесский порт также прибыл американский эсминец USS Ross.

При этом представитель МИД России Мария Захарова назвала Sea Breeze провокацией. По ее словам, маневры направлены на бесконечную дестабилизацию обстановки около российских рубежей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze
нато черное море черноморский флот sea breeze
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru