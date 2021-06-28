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Общественные движения по защите прав сексуальных меньшинств зародились еще в 1960-е годы, однако современные организации, занимающиеся проблемами однополых отношений, в корне от них отличаются. От правовой поддержки ЛГБТ-сообщества они перешли к навязыванию новых социальных норм. В России ЛГБТ-движение начало активно развиваться лишь на стыке веков: в 2000-е годы были учреждены ключевые неправительственные организации и запущены инициативы по защите прав сексуальных меньшинств, стали открываться клубы родителей ЛГБТ-подростков, а также появились услуги психологических и юридических консультаций для однополых пар.

В мае 2006 года в Санкт-Петербурге было запущено первое и единственное межрегиональное общественное движение в поддержку сексуальных меньшинств — «Российская ЛГБТ-Сеть». Возглавил его известный активист Игорь Кочетков.
Кочетков не скрывает, что «азбукой» для ЛГБТ-активистов России, как и во всем мире, стала книга After The Ball, излагающая подробный план преобразования социальных ценностей и отношения к гомосексуализму, при помощи пропаганды. Основанная им некоммерческая организация входит в Международную ассоциацию лесбиянок и геев (ILGA), которая лоббирует ЛГБТ-повестку на мировом уровне.
Именно она принимала активное участие в исключении гомосексуальности из списка болезней ВОЗ и стала первой неправительственной ЛГБТ-организацией, получившей «консультативный статус» в ООН.


Это дало возможность ее сотрудникам участвовать в конференциях и мероприятиях на международном уровне. Исходя из стратегии на 2019–2023 годы, на этот период у ILGA еще более амбициозные планы по поддержке ЛГБТ-движения.
Свою деятельность правозащитники осуществляют на деньги известных западных фондов, продвигающих леволиберальные идеи по всему миру. В списке доноров в отчете за 2019 год
можно без труда найти соросовское «Открытое общество», а также фонд Arcus.


Финансирование региональных общественных движений осуществляется через дочернюю организацию ILGA-EUROPE. Например, в конце мая она закончила прием заявок на гранты почти в 2 млн рублей. Они будут предоставлены в рамках программы «Ответ силам, выступающим против ЛГБТ», направленной на укрепление позиций сексуальных меньшинств в России и странах Европы.

В 2013 году к ILGA присоединилась еще одна российская НКО — «Радужная ассоциация», выступающая основным организатором «Маршей равенства» в Москве, а также проводившая международные конференции при содействии Фонда Генриха Белля.

Оператором российской сети некоммерческих ЛГБТ-организаций выступает признанный в РФ иноагентом благотворительный фонд «Сфера» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). С 2011 года его возглавлял Игорь Кочетков. С 2020 года новым директором БФ «Сфера» стала Светлана Захарова. Организация содействует «обеспечению равных прав независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности», причем делает это с колоссальной финансовой поддержкой Запада. Так, в отчете фонда за 2019 год встречаются такие гиганты, как European Endowment for Democracy, OAK Foundation, Sigrid Rausing Trust, а также дипломатические представительства Великобритании, Швейцарии и Канады.

За 15 лет активной деятельности «Российская ЛГБТ-Сеть» открыла на территории страны ряд филиалов (сегодня она представлена в 40 городах) и способствовала реализации нескольких проектов и фестивалей, продвигающих ЛГБТ-повестку.


Под ее патронажем с 2009 года в культурной столице России проходит Международный фестиваль квир-культуры QueerFest . Площадка предназначена для диалога между различными частями общества и развития толерантности.
Организует его инициативная группа «Выход», зарегистрированная как российская НКО в январе 2009 года. В 2010 г. ее возглавил все тот же Игорь Кочетков, успешно запустивший в России ЛГБТ-Сеть.
Помимо бесплатной психологической и юридической поддержки меньшинствам, НКО занимаемся «просветительской» деятельностью — проводит встречи, семинары и круглые столы, а также выпускает информационные материалы. Представители организации также осуществляют мониторинг дискриминации по сексуальной ориентации и гендерной идентичности – их доклады о нарушении прав человека в России уходят прямиком в ОБСЕ.
«Культурные» события проводятся группой «Выход» с размахом, привлечением звезд шоу-бизнеса и не без поддержки западных структур.
Например, в 2010 году QueerFest был организован шведской НПО Civil Rights Defenders. На протяжении нескольких лет фестиваль открыто поддерживался Генеральным консульством Великобритании и международной правозащитной организацией Amnesty International. В списке спонсоров мероприятия ежегодно фигурируют посольство Нидерландов и Швеции.
В 2013 году организаторы честно признали, что без дипломатической и ресурсной помощи международных фондов, а также представителей гражданского и правозащитного сообщества проведение фестиваля было бы невозможно.
Отдельного внимания заслуживает поддержка мероприятия Шведским институтом и Институтом Финляндии, которые официально работают в России с целью продвижения финской и шведской культуры.
Однако за период 2019–2020 гг. Шведский институт реализовал в стране 28 различных программ на сумму более 128 млн рублей. Cреди них были инициативы по развитию демократии, популяризации ЛГБТ-сообщества и стимулированию правозащитной деятельности в этой сфере. Многие из них ориентированы на несовершеннолетних. Так, летом прошлого года было выделено 5 млн рублей на проект, в рамках которого посредством художественных методов, видеороликов и организации мероприятий Швеция делится идеями гендерного равенства с русскими детьми. А на севере России шведы продвигают концепцию «гендерной чувствительности».

Партнером инициативной группы «Выход» выступает международный фестиваль «Бок о Бок», который с 2009 года успешно проводится в разных городах России, широко освещается в СМИ и способствует популяризации ЛГБТ-культуры через современное киноискусство.
C 2014 года в ходе программы «ЛГБТ-кино в твоем городе» соответствующие фильмы показывают в Москве, Омске, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Архангельске, Владивостоке, Томске, Самаре, Краснодаре и во многих других городах России, а ежегодное проведение кинофестиваля в Санкт-Петербурге даже одобрено Министерством культуры РФ.
Расходы на аренду площадки и охрану участников берет на себя «Российская ЛГБТ-Сеть». Только за 2019 год входящая в ILGA некоммерческая организация оказала ЛГБТ-сообществам РФ ресурсную помощь более чем на 1,5 млн рублей.
Помимо правозащитных ЛГБТ-организаций, зарегистрированных на территории страны, организаторы кинофестиваля также пользуются поддержкой западных посольств, включая дипломатическое представительство Канады и США.
Между тем единственным учредителем ООО «Бок о бок» является гражданка Великобритании Барон Сара Лоррейн, а оргкомитет мероприятия возглавляет ее соотечественница Мэнни де Гуэр. Она приехала в Россию в 1996 году после изучения русского языка в университете Бирмингема, чтобы исследовать общественные, политические и психологические аспекты значимости искусства и культуры.

А в 2007 году начала организацию ЛГБТ-фестиваля и теперь отвечает за связи с международными партнерами. Проще говоря, занимается фандрайзингом (привлечением средств извне) и не скрывает этого.
В одном из интервью Мэнни де Гуэр признала, что показ кинофильмов — дело затратное, и организацию поддерживает «один фонд, который просит не оглашать его название».
В 2009 году Мэнни входила в состав жюри специальной премии «Тедди» Берлинского международного фестиваля — ее вручают лучшим фильмам, затрагивающим проблемы ЛГБТ-сообщества. А год спустя в знак высокой оценки вклада в развитие ЛГБТ-движения в России приза Teddy Award и гранта в 2 тыс. евро было удостоено и само мероприятие «Бок о Бок». Полученные средства госпожа де Гуэр обещала направить на развитие фестиваля в регионах России.
«Бок о Бок» предлагает и площадку для дискуссий. Например, летом 2020 года в качестве специального гостя был приглашен Питер Тэтчелл — известный британский ЛГБТ-активист и основаиель проекта OutRage! Он участвовал в многочисленных акциях протеста как в Великобритании, так и за рубежом (например, в Москве).
Стратегическим и тактическим развитием «Бок о Бок» занимается Гюльнара Султанова, которая по совместительству выступает координатором инициативной группы «Выход», а также «Немецко-русского обмена».


Деятельность данной немецкой НПО в конце мая была признана нежелательной на территории Российской Федерации признана нежелательной.
А в марте текущего года в питерском офисе «Немецко-русского обмена» были задержаны несколько ЛГБТ-активистов по подозрению в пропаганде среди несовершеннолетних.
В 2011 году на третьем фестивале QueerFest «Российская ЛГБТ-Сеть» презентовала открытие еще одной НПО по борьбе за права сексуальных меньшинств — на этот раз в спортивной сфере.
Общероссийская некоммерческая организация «Федерация ЛГБТ-спорта России» была создана для объединения представителей «сексуальных меньшинств, разделяющих идеи здорового образа жизни, физической культуры и спорта». Однако среди ее проектов есть и далекие от спорта инициативы. Например, программа «Голоса мира», посвященная сравнительному анализу ключевых этапов борьбы ЛГБТ-сообщества.

Реализует ее федерация совместно с немецкой НКО Quarteera. Зарегистрированная в Германии организация принимает у себя русских ЛГБТ-активистов при поддержке немецкого МИД и благотворительных фондов. Так, в 2011 г. совместно с петербургской инициативной группой «Выход» и «Российской ЛГБТ-Сетью» она организовала мастер-классы по толерантности к однополой любви. А в 2012 году при финансировании Международного фонда Хиршфельда — Эдди организация привлекала внимание общественности к проблемам несоблюдения прав ЛГБТ в РФ.
В 2017 году немецкая НКО устроила «квартирник» для ЛГБТ-активистов из Молдовы, Украины, России и Беларуси.
А летом 2018 г. Quarteera сделала ставку на молодых лидеров общественного мнения — в Берлине прошла встреча немецких
ЛГБТ-активистов с известными видеоблогерами из РФ.
Для них были организованы воркшопы толерантности. Активисты также обсудили насущные проблемы российского ЛГБТ-движения. Например, их научили, как правильно «говорить об ЛГБТ и не попасть под закон о пропаганде». В те же годы в Санкт-Петербурге «Российская ЛГБТ-Сеть» запустила собственную «школу ЛГБТ-активизма».
Еще одна некоммерческая организация, входящая в «Российскую ЛГБТ-Сеть» представляет собой общественное движение, которое объединяет верующих представителей сексуальных меньшинств. ЛГБТ-служение Nuntiare et Recreare было основано в 2000 году в Санкт-Петербурге. Его координатор тоже входит в группу «Выход». Организация занимается просветительской работой и проводит конференции и международные форумы по квир-богословию.
Квир-богословие или квир-теология (англ. queer theology) — богословское движение, рассматривающее теологию с точки зрения
квир-сообщества (ЛГБТ — геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров).

Согласно убеждениям квир-богословов, гомосексуализм не является грехом.
У нее есть партнеры как в России, так и за рубежом: например, московское движение «Свет мира» и Европейский форум ЛГБТ-христианских групп.
Форум в тесном партнерстве с ILGA участвовал в проекте фонда Arcus по воспитанию лидеров ЛГБТ-христиан в Восточной Европе и Центральной Азии для активизации их деятельности «во враждебной социальной и религиозной среде».
Другой партнер российского ЛГБТ-служения — спонсируемая «Открытым обществом», Фондом Форда и Джоном Страйкером «Глобальная межконфессиональная сеть ЛГБТ», деятельность которой во многом свидетельствует о целенаправленном разрушении организацией концепции «традиционной» семьи.
Например, в 2018–2019 гг. организация провела ряд семинаров по теме «Семья и традиционные ценности», а в 2020 году должна была представить их результаты на сессии под названием «Уважение к разным семьям». Традиционные ценности организация называет «политическим оружием исключения и маргинализации», а модель современной гетеросексуальной нуклеарной семьи преподносит как «побочный продукт промышленной революции восемнадцатого века».
Это вполне укладывается в картину мира ее спонсоров. В марте 2020 года медиаплатформа Open Democracy, принадлежащая фонду «Открытое общество» Джорджа Сороса, прямо заявила, что «настало время для упразднения нуклеарной семьи», которая является лишь пережитком прошлого. При этом еще в далеком 1967 году американский демограф и социолог Кингсли Дэвис предложил весьма оригинальный способ снизить рождаемость - «изменение сексуальных нравов» и поощрение «неестественных форм полового акта».
Помимо сдвижения нормы понятия о «традиционной семье», одним из направлений, продвигаемых ЛГБТ-организациями, стала концепция «гендерной идентичности». Она зародилась около десяти лет назад, но уже получила широкое распространение по всему миру. В 2019 году в рамках пересмотра Международной классификации болезней (МКБ-11) трансгендерность была обозначена ВОЗ как «несовпадение гендерной принадлежности человека с полом, определенным при рождении», а не психическим и поведенческим расстройством, как это было в предыдущей версии. В марте того же года ведущие психиатры ВОЗ и специалисты западных университетов провели для коллег из России мастер-класс по применению новых вводных на практике. Если гомосексуализм и транссексуализм теперь считаются безусловной нормой, то педофилия и зоофилия могут быть признаны таковыми, если «воспринимаются как норма самим человеком, и не вызывают дистресс».
Причем организовал это «событие всемирного масштаба» Георгий Костюк, возглавляющий Комиссию по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, а главным гостем мероприятия стал идеолог депатологизации транссексуализма — Джеффри Рид.
Именно он представил новую классификацию МКБ-11, согласно которой гендерная дисфория признается вариантом нормы.
18 мая 2021 года завершился XVII съезд психиатров России, на котором присутствовали лоббисты нормализации транссексуализма и даже бывшие пациенты спикеров. Несмотря на протест российского научного сообщества психиатров, классификация вступит в силу 1 января 2022 года, а в апреле приказом Министерства здравоохранения РФ была сформирована Межведомственная рабочая группа по ее внедрению на территории страны.

С 2006 года крупнейший спонсор ЛГБТ-движения Arcus Foundation вливает огромные суммы на продвижение концепции гендерной идентичности и трансгендерной идеологии по всему миру. Миллионы долларов были выделены для данных целей таким благотворительным организациям, как Tides, Proteus и Borealis.
Дополнительное финансирование филантроп Страйкер осуществляет через свою медицинскую корпорацию. Более того, Американская психологическая ассоциация спонсируется фондом Arcus, при поддержке которого в 2008 г. была сформирована Целевая группа по гендерной идентичности и гендерной дисперсии, а в 2015 году разработаны руководящие принципы работы психологов, оказывающих услуги «гендерно-несоответствующим» пациентам.
Для продвижения гендерной идентичности по миру директором международной программы Arcus по правам человека в 2013 г. был назначен Адриан Коман, сотрудник фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса. В том же году в ответ на введенный в РФ запрет на распространение любой информации, популяризирующей нетрадиционную ориентацию среди несовершеннолетних, совместно с «Открытым обществом» Arcus создал «Российский фонд свободы», который вскоре получил грант от Human Rights Watch.
В марте 2013 года стартовал российский интернет-проект «Дети 404», оказывающий поддержку гомосексуальным, бисексуальным и трансгендерным подросткам. На страницах данного сообщества, которое набрало более 40 тысяч подписчиков, дети 12–14 лет якобы могли делиться анонимными историями однополой любви.
В то же время письма, публикуемые в разных регионах страны, были поразительно схожи. Ресурс неоднократно закрывали по решению российских судов, что вызывало бурную реакцию со стороны правозащитников Human Rights Watch. Отдельные группы существуют и по сей день.

В том же году на пространстве СНГ была запущена первая информационно-ресурсная платформа поддержки трансгендеров и небинарных людей — «Транс Коалиция». Организация не скрывает, что одним из основных приоритетов ее работы является депатологизация транссексуальности, которой «мешают законодательные инициативы и лоббирование институтов традиционной семьи», а также «деконструкция гетеронормативности» и финансовая доступность медицинских услуг по изменению тела для трансгендерных людей. Кроме того, многие НКО прямо обсуждают на своих мероприятиях стратегию того, как они будут способствовать скорейшей легализации транссексуализма на территории РФ.
В июне должность координатора активистов Транскоалиции заняла специалист по транс-переходу и сотрудница другой некоммерческой организации — благотворительного фонда «Поддержки социальных инициатив и общественного здравоохранения» (ПСИОЗ).
Среди его доноров можно обнаружить фармацевтическую корпорацию GILEAD, специализирующуюся на препаратах для лечения ВИЧ/СПИД.
В 2018 году она возглавила топ-20 мировых спонсоров продвижения ЛГБТ-повестки.
Также ПСИОЗ поддерживают UNAIDS и Фонд Элтона Джона, занявший почетное шестое место в списке. А руководитель организации Андрей Белоглазов имел личное знакомство с бароном Норманом Фаулером — бывшим министром здравоохранения Великобритании, который теперь курирует деятельность по внедрению ЛГБТ-повестки в качестве посла UNAIDS.

В Санкт-Петербурге работает также «транс-инициативная группа» Т-ДЕЙСТВИЕ, которая предлагает лицам с гендерной дисфорией «правильных» психиатров и организует семинары, в рамках которых профессиональные режиссеры и операторы учат активистов создавать «транс-медиаконтент, которым все проникнутся». Осенью 2018 года Т-ДЕЙСТВИЕ провела тренинг «Прием трансгендерного пациента», на котором врачи должны были «профессионально и этично» оказать помощь волонтерам. В 2015 году Arcus обучал американских психологов и психиатров, как изменить свое понимание пола и расширить понятие нормы. Сегодня мы наблюдаем подобную практику уже в России.
При этом растет количество обращений к психиатрам родителей подростков, запутавшихся в своей «гендерной идентичности». Немалую роль в этом сыграли социальные сети, буквально поглотившие внимание детей на самоизоляции весной прошлого года. Как и в Америке, всплеск «внезапной гендерной дисфории» среди российской молодежи спровоцировало погружение в контент соответствующей тематики.
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