В мае 2006 года в Санкт-Петербурге было запущено первое и единственное межрегиональное общественное движение в поддержку сексуальных меньшинств — «Российская ЛГБТ-Сеть». Возглавил его известный активист Игорь Кочетков.

Кочетков не скрывает, что «азбукой» для ЛГБТ-активистов России, как и во всем мире, стала книга After The Ball, излагающая подробный план преобразования социальных ценностей и отношения к гомосексуализму, при помощи пропаганды. Основанная им некоммерческая организация входит в Международную ассоциацию лесбиянок и геев (ILGA), которая лоббирует ЛГБТ-повестку на мировом уровне.

Именно она принимала активное участие в исключении гомосексуальности из списка болезней ВОЗ и стала первой неправительственной ЛГБТ-организацией, получившей «консультативный статус» в ООН.





