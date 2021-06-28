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Бывший тренер сборной России Гершкович объяснил, могут ли уволить Черчесова

Евро 2020
Бывший тренер сборной России Гершкович объяснил, могут ли уволить Черчесова
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 28 июня. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом на исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович рассказал о порядке обсуждения выступления национальной команды на Евро-2020 с наставником сборной Станиславом Черчесовым.

По его словам, российский специалист Черчесов выступит с докладом, затем будут рассматриваться другие вопросы. Он напомнил, что существуют механизмы, которые на исполкоме будут соблюдены, сообщает «Чемпионат».

«Есть регламент: технический комитет может рекомендовать исполкому РФС назначить или прекратить работу с тренером. Но только рекомендовать: финальное решение мы не выносим», — уточнил Гершкович.

Он также напомнил, что технический комитет является серьезным органом, к советам которого зачастую прислушиваются.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы заняла последнее место в своей группе и завершила выступление на турнире. В активе россиян одна победа с финнами (1:0).

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Все новости / Евро 2020 / Бывший тренер сборной России Гершкович объяснил, могут ли уволить Черчесова
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