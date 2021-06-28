Зеленский попросил шведов помочь сборной Украины в матче 1/8 финала Евро

Киев, 28 июня. Сборная Украины завтра встретится с командой Швеции, которая помогла коллективу Андрея Шевченко вырвать путевку в плей-офф Евро-2020.

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил в преддверии матча сборных Украины и Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщается на сайте 24TV.

Во время выступления в Верховной раде украинский глава рассказал, что национальный архив Швеции передал Украине три копии конституции Филиппа Орлика (политический деятель Войска Запорожского. — Прим. Ред.) и добавил, что с учетом текущего чемпионата Европы, Швеция уже два раза продемонстрировала свое дружественное отношение к Украине. Зеленский выразил надежду, что шведы в третий раз покажут, «как сильно они любят Украину».

«Я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший — мы с вами знаем», — сказал президент страны.

Ранее Зеленский назвал магией выход национальной команды в 1/8 финала Евро-2020, чем разозлил украинских болельщиков. Фанаты обратили внимание на то, что украинская команда случайно «выползла» в плей-офф турнира — магия к этому не имеет никакого отношения. Экс-капитан сборной России по футболу Виктор Онопко ранее заявил, что будет болеть за сборную Украины в плей-офф Евро-2020, передает сайт 360tv.ru.

Сборная Швеции помогла Украине выйти в 1/8 финала европейского первенства. В третьем туре группового этапа шведы обыграли поляков (3:2), благодаря чему команда Андрея Шевченков заполучила путевку в плей-офф турнира. Встреча Швеция — Украина пройдет во вторник, 29 июня, на шотландском стадионе «Хэмпден Парк», старт — в 22:00 мск.