В Минздраве РФ назвали наиболее эффективный препарат для ревакцинации от коронавируса

Москва, 28 июня. Российские власти призвали граждан ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, исходя из сложившейся ситуации с пандемией в стране.

При этом ревакцинация должна проходить с соблюдением конкретных правил. В первую очередь при повторной прививке нужно учитывать не только уровень антител, но и сформировавшуюся эпидемиологическую картину.

В последнее время ученые Центра имени Гамалеи и представители Минздрава РФ чаще рекомендуют проводить повторную вакцинацию именно однокомпонентным «Спутником Лайт». Однако для этой цели подойдут и другие отечественные препараты, пишет РБК.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили, что прививку от коронавируса можно делать при любом уровне антител. Защиту от инфекции обеспечивает не их количество, а качество.