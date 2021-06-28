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В Минздраве РФ назвали наиболее эффективный препарат для ревакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:55
Общество
В Минздраве РФ назвали наиболее эффективный препарат для ревакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 28 июня. Российские власти призвали граждан ревакцинироваться от коронавирусной инфекции, исходя из сложившейся ситуации с пандемией в стране.

При этом ревакцинация должна проходить с соблюдением конкретных правил. В первую очередь при повторной прививке нужно учитывать не только уровень антител, но и сформировавшуюся эпидемиологическую картину.

В последнее время ученые Центра имени Гамалеи и представители Минздрава РФ чаще рекомендуют проводить повторную вакцинацию именно однокомпонентным «Спутником Лайт». Однако для этой цели подойдут и другие отечественные препараты, пишет РБК.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили, что прививку от коронавируса можно делать при любом уровне антител. Защиту от инфекции обеспечивает не их количество, а качество.

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коронавирус Спутник V ревакцинация
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