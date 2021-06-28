Представители ЦАР и Евросоюза обсудили будущее республики

Банги, 28 июня. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел третью ежегодную встречу с представителями Евросоюза в ходе политического диалога между ЕС и Центральноафриканской Республикой.

Мероприятие прошло в рамках Соглашения Котону, подписанного еще в 2000 году. Его целью является укрепление отношений между ЦАР и Евросоюзом. Документ призван способствовать стабилизации обстановки в республике и помогать ее развитию.

Участники очередной встречи сконцентрировали основное внимание на политической ситуации в стране, проблемах дезинформации и ряде других важных моментов. Отдельно обсудили разработку инструментов для мониторинга процесса выполнения задач.

«У нас будет система контроля и взаимодоверия, которую мы станем развивать совместно с новым правительством, чтобы следить за достижением целей, которые мы сегодня поставили перед собой в рамках нашего сотрудничества», — заявила посол Европейского союза в ЦАР Самуэла Исопи.

Мандат Исопи скоро истекает, поэтому в завершение встречи власти ЦАР поблагодарили представителя ЕС за деятельность, которую она вела в республике. К примеру, при ее непосредственном участии в стране началась модернизация системы оформления актов гражданского состояния, которая нуждалась в обновлении со времен военно-политического кризиса 2013 года.