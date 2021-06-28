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Британские ученые перечислили четыре главных симптома COVID-19 у привившихся

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:01
Общество
Британские ученые перечислили четыре главных симптома COVID-19 у привившихся
pixabay.com

Лондон, 28 июня. Основные признаки коронавирусной инфекции, которые чаще всего встречаются у вакцинированных пациентов, назвали ученые из Великобритании.

Так, у получивших оба компонента вакцины наиболее распространены мигрень, насморк, чихание и боль в горле. А вот у привитых двумя компонентами помимо перечисленных симптомов встречается еще и кашель.

При этом привычные признаки болезни, такие как потеря обоняния, одышка и лихорадка, встречаются у привитых граждан достаточно редко. Специалисты также напомнили, что противокоронавирусная вакцина не дает стопроцентной защиты, но значительно снижает риск тяжелого течения COVID-19.

В Великобритании ранее назвали главные симптомы нового лямбда-штамма коронавируса. Эта мутация в основном распространена в Чили, Аргентине, Эквадоре и Перу.

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вакцинация симптомы коронавирус
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