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Советник Байдена Салливан встретится с замглавой МИД Рябковым

  /   Обновлено: 28 июня 2021 18:02
Политика
Советник Байдена Салливан встретится с замглавой МИД Рябковым
wikipedia.org  /  Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Москва, 28 июня. Встреча посла США в России Джона Салливана и замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова назначена на 1 июля.

По возвращении в Россию американский дипломат подчеркнул, что надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. В беседе с журналистами Салливан подчеркнул, что намерен обсудить с российским представителем вопросы стратегической стабильности в отношениях двух стран.

Ранее в интервью телеканалу «Дождь» Салливан заявлял, что Вашингтон нацелен на сотрудничество с Россией. В том же интервью Салливан затронул и еще одну тему грядущей беседы с Рябковым — работа американского представительства в условиях коронавирусных ограничений в Москве.

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