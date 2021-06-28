Советник Байдена Салливан встретится с замглавой МИД Рябковым

Москва, 28 июня. Встреча посла США в России Джона Салливана и замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова назначена на 1 июля.

По возвращении в Россию американский дипломат подчеркнул, что надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. В беседе с журналистами Салливан подчеркнул, что намерен обсудить с российским представителем вопросы стратегической стабильности в отношениях двух стран.

Ранее в интервью телеканалу «Дождь» Салливан заявлял, что Вашингтон нацелен на сотрудничество с Россией. В том же интервью Салливан затронул и еще одну тему грядущей беседы с Рябковым — работа американского представительства в условиях коронавирусных ограничений в Москве.