Аномальная жара пришла из США в Канаду

Ванкувер, 28 июня. Самая высокая температура за всю историю Канады была зарегистрирована в населенном пункте провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает агентство Associated Press.

27 июня воздух в деревне Литтон, расположенной на юге самой западной провинции государства, прогрелся до +46,1 градуса. Прежний рекорд был поставлен в 1937 году, когда жара достигла +45 в Саскачеване.

Canada didn't just beat its long-standing all-time national heat record...



It knocked it out of the park by a staggering +1.6°C. This record wont even last 24 hours, the heatwave is just getting started.



It is only June. Annual highest temperature is normally in late July!