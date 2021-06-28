Юрист Островский назвал незаконной конфискацию земельных участков на Украине у россиян

Москва, 28 июня. Любые попытки отбирать земли у россиян на Украине можно считать незаконными, пока власти страны не утвердят закон о покупке территорий и сельхозугодий.

По словам генерального директора «Адвекс», адвоката и юриста в области недвижимости Дмитрия Островского, сделки по приобретению украинских земельных участков гражданами России отныне будут тщательно отслеживаться. Он отметил, что такая практика допустима в рамках разработанного и утвержденного проекта закона. Однако сейчас Киев таким документом не располагает, передает «Общественная служба новостей».

«Однако, этот вопрос политический — учитывая, что в Украине до сих пор вообще механизмы покупки земли, особенно сельхозугодий, не отработаны, не применяются и находятся в стадии «споров»», — подчеркнул юрист.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился в Верховную раду с просьбой приступить к рассмотрению законопроекта о большом государственном гербе. Сейчас такой символ отсутствует в стране.