Актриса Анна Михалкова эмоционально отреагировала на критику ее фигуры

Москва, 28 июня. Звезда сериала «Шторм» Анна Михалкова не ожидала, что ее новое фото с морского отдыха вызовет волну негатива в Сети.

Актриса ранее поделилась в Instagram снимком в синем купальнике. Поклонники решили, что 47-летняя Михалкова после похудения выглядит некрасиво. Они посоветовали ей хорошо питаться и вернуть прежний вес, чтобы выглядеть «гармонично».

«Сначала думала как всегда промолчать, но все-таки решила написать. Я с изумлением почитала комментарии под вчерашней фотографией! Удивительное отстутствие каких-то границ», — эмоционально отреагировала артистка.

Анна Михалкова с иронией заявила, что каждый пользователь хочет «вставить свои три копейки». Она призвала подписчиков быть более сдержанными и не давать ей советы по стилю и похудению. Звезда кино считает, что вовсе не обязана соответствовать представлениям других людей о красоте.

Дочь Никиты Михалкова задействована в новом сериале «Ника», в основу которому легла биография юной советской поэтессы Ники Турбиной. Ей досталась роль мамы главной героини.