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Названы пять самых опасных для женщин военных баз США

США
Названы пять самых опасных для женщин военных баз США
nara.getarchive.net  /  U.S. National Archives

Вашингтон, 28 июня. Американская некоммерческая корпорация RAND назвала топ-5 военных баз, где существует высокий риск сексуального насилия для женщин. По мнению исследователей, на это влияет средний возраст солдат и близость к боевым подразделениям.  Сообщила газета Army Times.

По данным RAND, самыми опасными для женщин считаются Форт Худ и Форт Блисс, располагающиеся в Техасе. Риск насилия в первой составляет 8,4%, при этом средний показатель по всем военным базам равен 5,8%.

«В Форте Худ и Форте Блисс служит большое количество молодых, неженатых, малообразованных солдат, которые подвержены повышенному риску сексуальных посягательств», — говорится в отчете.

Остальные три строчки в списке самых опасных баз занимают Форт Райли в Канзасе, Форт Кэмпбелл в Кентукки и Форт Карсон в штате Колорадо. В отчете также отмечены Форт Драм в Нью-Йорке, Форт Льюис в штате Вашингтон и военные объекты в Окинаве, Япония. А для мужчин наибольшую угрозу представляет Форт Драм, военная база «Осан» в Корее и объекты в Италии.

Среди основных причин высокого риска сексуального насилия исследователи отмечают юный возраст служащих, «токсичные» взаимоотношения внутри коллектива и большую нагрузку.

«Более высокий оперативный темп, то есть большое количество дней, проведенных в составе миссии, связано с риском сексуальных нападений и сексуальных домогательств среди женщин и мужчин», — говорится в отчете.

История насилия

Женщинам разрешили служить в армии США в середине 1970-х, с тех пор сообщения в СМИ о насилии и харассменте исчисляются сотнями. Одним из самых первых громких случаев стал скандал на Абердинском полигоне в 1996-м. Тогда перед судом предстало сразу 12 инструкторов. Выяснилось, что они «унижали и истязали» новобранцев. Следующий скандал произошел во время военной операции США в Ираке в 2000-х, когда стало известно об изнасиловании около 80 женщин-военнослужащих.

Одним из последних случаев, который заставил американских чиновников серьезно задуматься о проблеме насилия в армии, стало убийство военной — 20-летней Ванессы Гиллен. Ее останки были найдены в 50 километрах от базы Форт Худ. Как позже выяснилось, ее убил сослуживец, 20-летний Аарон Робинсон, потому что она хотела рассказать о том, что он домогался ее. Гибель девушки привела к появлению отдельной ветви движения #MeToo в американской армии. Законодатели также прорабатывают «Закон Ванессы Гиллен», который даст больше возможностей для женщин доказать свою правоту в случае домогательств.

По данным за 2018 год, жертвами домогательств и изнасилований стали 13 тысяч женщин и 7,5 тысячи мужчин.

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