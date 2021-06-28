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ФАН публикует фото ДТП с врезавшимся в дерево автобусом под Калининградом

Происшествия
ФАН публикует фото ДТП с врезавшимся в дерево автобусом под Калининградом
Федеральное агентство новостей

Калининград, 28 июня. Как минимум 27 человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области. В распоряжении ФАН оказались фотографии с места происшествия.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в дерево на обочине в Зеленоградском районе, недалеко от поселка Поваровка. На опубликованных кадрах видно, что машине в результате ДТП снесло почти всю правую часть салона.

По словам кондуктора, в автобусе могли находится 80 пассажиров — 50 мест для сидения и 30 для стояния. С места 17 человек доставили в БСМП, еще десять человек повезли в больницы на попутном транспорте.

В настоящее время на месте происшествия работают автоинспекторы, медики, а также сотрудники МЧС. Точное количество пострадавших при ЧП в полиции не назвали.

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