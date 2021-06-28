Эти строки вышли из-под пера культового писателя Джорджа Оруэлла еще в середине прошлого века. В своем романе-антиутопии «1984» британский публицист предсказывал, что в мире будущего традиционные семейные ценности будут уничтожены. Во многом, он оказался прав. Только вектор сместился с асексуальности в сторону тотального сексуального просвещения.



В эпоху постправды и активной манипуляции общественным сознанием традиционные ценности уничтожаются семимильными шагами. Еще тридцать лет назад было сложно представить, что одногендерная семья станет навязанной обществу нормой, а подростки будут искать информацию о гормональной терапии для смены пола.