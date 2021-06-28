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ПРОЕКТ «РАДУЖНАЯ СЕТЬ»
I. СЕТЬ ЛОББИСТОВ
II. TIK-TOK-ПРОПАГАНДА
III. МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
IV. СЕКС-ПРОСВЕТ
RIAFAN.RU
«Мы разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим».
Эти строки вышли из-под пера культового писателя Джорджа Оруэлла еще в середине прошлого века. В своем романе-антиутопии «1984» британский публицист предсказывал, что в мире будущего традиционные семейные ценности будут уничтожены. Во многом, он оказался прав. Только вектор сместился с асексуальности в сторону тотального сексуального просвещения.

В эпоху постправды и активной манипуляции общественным сознанием традиционные ценности уничтожаются семимильными шагами. Еще тридцать лет назад было сложно представить, что одногендерная семья станет навязанной обществу нормой, а подростки будут искать информацию о гормональной терапии для смены пола.
Команда Федерального агентства новостей и авторы популярных Telegram-каналов провели свое расследование и выявили настоящую «Радужную сеть», продвигающую ЛГБТК+-повестку не только среди взрослого населения Российской Федерации, но и несовершеннолетних.
Радужная паутина
западных НКО
Почему пропаганда
в Tik-Tok работает?
"СМИ и блогеры на службе ЛГБТ"
Последствия
секс-просвета
Рыбарь
Секс, картели, Фрида Кало
Балканская сплетница
Над проектом работали:
Из Латинской Америки — с любовью, ромом и криминалом
О важном с фронтов Ближнего Востока и Африки
Авторский анализ событий на жарких Балканах
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