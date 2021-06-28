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Политолог Хазин заявил, что Украина обречена остаться в сфере влияния России

Политика
Политолог Хазин заявил, что Украина обречена остаться в сфере влияния России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июня. Украина обречена остаться в сфере влияния РФ, что прекрасно понимают США. Об этом высказался российский политолог и экономист Михаил Хазин.

США готовятся оставить Украину. Нынешний Киев существует только из-за заинтересованности Вашингтона, констатировал аналитик. На этой территории строится большой антироссийский проект, сообщил политолог в интервью изданию «Украина.ру».

«Они понимают, что потом его все равно придется отдать», — добавил Хазин.

Вашингтон рассчитывает на взращенные русофобские силы, которые будут «пакостить» несколько поколений, уверен эксперт.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» расценила слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе как желание передать территорию России, сообщает НСН. Глава государства не исключил строительство стены на границе с регионом.

Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор Шуфрич ранее посоветовал Зеленскому смириться с тем, что страну никогда не примут в НАТО. По мнению президента, только членство в Альянсе может стабилизировать ситуацию в Донбассе.

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