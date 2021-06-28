Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 18:11
18:10
Шоу-бизнес
Дима Билан заявил, что Моргенштерн вырос на его музыке
18:08
Политика
Путин узаконил запрет на участие в деятельности нежелательных НПО за рубежом
18:08
Общество
Синоптик центра «Фобос» опроверг связь суперливня в Москве с изменением климата
18:07
Происшествия
Главбух дагестанской колонии подозревается в хищении средств
18:05
Шоу-бизнес
Елизавета II намекнула Кейт Миддлтон, что видит в ней будущую королеву
18:02
Происшествия
Главу «Газпром газораспределение Ставрополь» задержали из-за махинаций с машиной
18:02
Политика
В МИД заявили об отсутствии угрозы для России со стороны талибов
18:02
Общество
Названы знаки зодиака, которым повезет с финансами в июле
18:00
Общество
Онищенко спрогнозировал, как Путин в ходе прямой линии ответит антипрививочникам
17:59
Армия
Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze
Все новости

Новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» может быть зарегистрирована в России

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:45
Общество
Новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» может быть зарегистрирована в России
pixabay.com

Москва, 28 июня. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавирусной инфекции.

Препарат называется «ЭпиВакКорона-Н». Вакцина может стать пятым зарегистрированным в России препаратом. Сведения об этом опубликовали в государственном реестре лекарственных средств. Вакцину разработали с применением пептидных антигенов по аналогичной технологии с первым препаратом. Новую вакцину нужно будет вводить трехкратно.

Специалисты центра «Вектор» ранее объяснили, почему человеку нужна трехкратная вакцинация от коронавирусной инфекции. Это эффективнее будет защищать от заражения и поддерживать иммунитет привитых.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» может быть зарегистрирована в России
вектор коронавирус эпиваккорона-н
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru