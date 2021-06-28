Новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» может быть зарегистрирована в России

Москва, 28 июня. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от коронавирусной инфекции.

Препарат называется «ЭпиВакКорона-Н». Вакцина может стать пятым зарегистрированным в России препаратом. Сведения об этом опубликовали в государственном реестре лекарственных средств. Вакцину разработали с применением пептидных антигенов по аналогичной технологии с первым препаратом. Новую вакцину нужно будет вводить трехкратно.

Специалисты центра «Вектор» ранее объяснили, почему человеку нужна трехкратная вакцинация от коронавирусной инфекции. Это эффективнее будет защищать от заражения и поддерживать иммунитет привитых.