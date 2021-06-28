Писатель Джордж Мартин пообещал поклонникам новую концовку «Игры престолов»

Лос-Анджелес, 28 июня. Американский писатель Джордж Мартин, ставший всемирно известным благодаря циклу романов «Песнь льда и пламени», намерен выпустить новую книгу.

Шоураннеры культового сериала HBO «Игра престолов» завершили проект, не дождавшись выхода шестой книги автора «Ветра зимы». В итоге финал истории сильно отличается от задумки Мартина.

«Я никогда бы не подумал, что они меня догонят и уже тем более обгонят. Но так и вышло», — заявил писатель, его цитирует The Deadline.

Он добавил, что пока не закончил работу над новой книгой. При этом Мартин пообещал поклонникам, что концовка будет неожиданной, пишет "Культуромания". Читатели полагают, что автор не намерен оставлять правителем Шести королевств Брана Старка и не отправит Джона Сноу после убийства Дейнерис обратно в Ночной дозор.

Ранее актер Шон Бин заявил, что обязательно найдет время и пересмотрит все серии «Игры престолов». Оказалось, что он перестал следить за героями саги после первого сезона, когда погиб его персонаж Нед Старк.