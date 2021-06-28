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Американист Блохин заявил, что Россия зеркально ответит на ограничение выдачи виз США

Политика
Американист Блохин заявил, что Россия зеркально ответит на ограничение выдачи виз США
pixabay.com

Москва, 28 июня. Россия ответит на ограничение выдачи американских виз зеркальными действиями, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, российская сторона перестанет оказывать консульские услуги американцам. Он отметил, что действия Соединенных Штатов не будут оставлены без ответа, передает «Общественная служба новостей».

«Если это информация правдивая, то я думаю, что наше правительство проведет зеркальные действия<...>В любом случае, в отношении США мы пойдем по принципу зеркальности. Если они так поступили, то и мы так поступим», — подчеркнул Блохин.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что политика конфронтации Великобритании с РФ и желание Лондона доминировать в ЕС не совпадают с планами Старого Света.

«Национальная служба новостей» сообщала, что американское посольство в России с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги. Уточняется, что это связано с нехваткой персонала.

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