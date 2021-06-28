Nzherald: на Западе испугались ядерной мощи новой российской подлодки «Белгород»

Веллингтон, 28 июня. Скорое появление подлодки «Белгород» в составе российского флота вызвало нервную реакцию на Западе, где субмарину уже называют самой опасной в мире.

Новозеландское издание Nzherald пишет, что недавно стало известно о начале ходовых испытаний подводной лодки проекта 09852. Эта субмарина считается крупнейшим подводным кораблем, построенным за последние тридцать лет. По мнению экспертов, самая большая опасность заключается в том, что она может нести на борту ядерные торпеды «Посейдон», передает «ПолитРоссия».

«Субмарина может атаковать противника шестью ядерными глубоководными межконтинентальными торпедами «Посейдон». Она также будет действовать как материнский корабль для небольших подводных лодок», — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что на Западе испугались "ядерной мощи" новой подлодки, которая может быть применена в Арктике и Северной Атлантике. Отмечается, что именно в этих регионах Россия в последние годы укрепила свои позиции.

Ранее сообщалось, что АПЛ специального назначения «Белгород» вышла в Белое море для прохождения заводских и ходовых испытаний. После проверки технических составляющих начнутся государственные испытания. Стоит также отметить, что в Балтийском море продолжаются испытания построенной для Тихоокеанского флота субмарины «Магадан», передает RT.