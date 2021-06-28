Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 18:11
18:10
Шоу-бизнес
Дима Билан заявил, что Моргенштерн вырос на его музыке
18:08
Политика
Путин узаконил запрет на участие в деятельности нежелательных НПО за рубежом
18:08
Общество
Синоптик центра «Фобос» опроверг связь суперливня в Москве с изменением климата
18:07
Происшествия
Главбух дагестанской колонии подозревается в хищении средств
18:05
Шоу-бизнес
Елизавета II намекнула Кейт Миддлтон, что видит в ней будущую королеву
18:02
Происшествия
Главу «Газпром газораспределение Ставрополь» задержали из-за махинаций с машиной
18:02
Политика
В МИД заявили об отсутствии угрозы для России со стороны талибов
18:02
Общество
Названы знаки зодиака, которым повезет с финансами в июле
18:00
Общество
Онищенко спрогнозировал, как Путин в ходе прямой линии ответит антипрививочникам
17:59
Армия
Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze
Все новости

Nzherald: на Западе испугались ядерной мощи новой российской подлодки «Белгород»

Армия
Nzherald: на Западе испугались ядерной мощи новой российской подлодки «Белгород»
wikipedia.org  /  US gov / Public Domain

Веллингтон, 28 июня. Скорое появление подлодки «Белгород» в составе российского флота вызвало нервную реакцию на Западе, где субмарину уже называют самой опасной в мире.

Новозеландское издание Nzherald пишет, что недавно стало известно о начале ходовых испытаний подводной лодки проекта 09852. Эта субмарина считается крупнейшим подводным кораблем, построенным за последние тридцать лет. По мнению экспертов, самая большая опасность заключается в том, что она может нести на борту ядерные торпеды «Посейдон», передает «ПолитРоссия».

«Субмарина может атаковать противника шестью ядерными глубоководными межконтинентальными торпедами «Посейдон». Она также будет действовать как материнский корабль для небольших подводных лодок», — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что на Западе испугались "ядерной мощи" новой подлодки, которая может быть применена в Арктике и Северной Атлантике. Отмечается, что именно в этих регионах Россия в последние годы укрепила свои позиции.

Ранее сообщалось, что АПЛ специального назначения «Белгород» вышла в Белое море для прохождения заводских и ходовых испытаний. После проверки технических составляющих начнутся государственные испытания. Стоит также отметить, что в Балтийском море продолжаются испытания построенной для Тихоокеанского флота субмарины «Магадан», передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Nzherald: на Западе испугались ядерной мощи новой российской подлодки «Белгород»
белгород запад подлодка посейдон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru