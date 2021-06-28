Житель Мордовии несколько лет совершал сексуальные преступления против родной дочери

Саранск, 28 июня. Мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Он несколько лет совершал надругательства над собственной дочерью.

Преступления он совершал с 2016 по 2019 годы. Только в июне 2021-го 15-летняя девочка решилась рассказать обо всем матери. Поводом для доверительной беседы стал страх за младшую сестру.

«Подозреваемого задержали, при производстве с ним следственных действий он рассказал следователю СК, при каких обстоятельствах совершал преступления в отношении дочери», — сообщили в Следственном Управлении Следственного Комитета России по Мордовии.

Ранее ФАН писал о педофиле из Мордовии. Пенсионера обвиняют в насильственных действиях и развращении падчерицы.