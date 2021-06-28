Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 19:38
19:35
Политика
Политолог назвал причины жесткой критики позиции США в статье Лаврова
19:35
Общество
Более миллиона человек посмотрели посвященный Дню молодежи онлайн-тур «Это Россия»
19:32
Происшествия
Владимирский суд вынес приговор посреднику во взятке экс-заместителю губернатора
19:32
Экономика
Подорожание материалов повысило себестоимость строительства в Москве на 18%
19:28
Общество
Apple объявила дату премьеры фантастического сериала «Основание»
19:28
Политика
Захарова заявила, что действия Чехии подтверждают ее статус недружественной страны
19:20
Экономика
Владимир Путин подписал закон о кредитах для регионов
19:16
Экономика
В России появится Центр компетенций и обслуживания предприятий ОПК
19:15
Общество
Новые ограничения ввели в Пензенской области
19:14
Общество
Сотрудники МЧС спасли двух молодых приморцев, которые попали в беду на катере
Все новости

Житель Мордовии несколько лет совершал сексуальные преступления против родной дочери

Происшествия
Житель Мордовии несколько лет совершал сексуальные преступления против родной дочери
pixabay.com  / 

Саранск, 28 июня. Мужчину обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Он несколько лет совершал надругательства над собственной дочерью.

Преступления он совершал с 2016 по 2019 годы. Только в июне 2021-го 15-летняя девочка решилась рассказать обо всем матери. Поводом для доверительной беседы стал страх за младшую сестру.

«Подозреваемого задержали, при производстве с ним следственных действий он рассказал следователю СК, при каких обстоятельствах совершал преступления в отношении дочери», — сообщили в Следственном Управлении Следственного Комитета России по Мордовии.

Ранее ФАН писал о педофиле из Мордовии. Пенсионера обвиняют в насильственных действиях и развращении падчерицы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Мордовии несколько лет совершал сексуальные преступления против родной дочери
россия происшествия мордовия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru