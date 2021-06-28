Кировские врачи удалили пациенту опухоль гипофиза без единого разреза

Киров, 28 июня. Нейрохирурги Кировской областной клинической больницы провели операцию по удалению опухоли гипофиза через нос пациента.

Врачи работали совместно с докторами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко. Операция проходила в формате мастер-класса.

Медики отмечают, что ранее такие операции уже делали, однако вмешательство проводили через одну ноздрю. На этот раз совместная работа двух врачей позволила провести оперативное вмешательство «в четыре руки». Нейрохирург и ассистент выполняли операцию с доступом через две ноздри. Благодаря этому возросла возможность манипулирования, что позволило удалить большие объемы опухоли.

Рязанские хирурги ранее удалили опухоль с языка и сохранили пациенту речевую функцию. Это произошло в рязанском онкодиспансере.