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Кировские врачи удалили пациенту опухоль гипофиза без единого разреза

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:27
Общество
Кировские врачи удалили пациенту опухоль гипофиза без единого разреза
Невские Новости  /  Степан Яцко

Киров, 28 июня. Нейрохирурги Кировской областной клинической больницы провели операцию по удалению опухоли гипофиза через нос пациента.

Врачи работали совместно с докторами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко. Операция проходила в формате мастер-класса.

Медики отмечают, что ранее такие операции уже делали, однако вмешательство проводили через одну ноздрю. На этот раз совместная работа двух врачей позволила провести оперативное вмешательство «в четыре руки». Нейрохирург и ассистент выполняли операцию с доступом через две ноздри. Благодаря этому возросла возможность манипулирования, что позволило удалить большие объемы опухоли.

Рязанские хирурги ранее удалили опухоль с языка и сохранили пациенту речевую функцию. Это произошло в рязанском онкодиспансере.

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