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Эксперты рынка рассказали о перспективах дефляции осенью

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:23
Экономика
Эксперты рынка рассказали о перспективах дефляции осенью
pixabay.com  /  CDHGROUP

Москва, 28 июня. Главные экономисты и специалисты предполагают, что первый раз за два года в стране не случится месячной дефляции осенью.

Газета «Известия» опросила различных специалистов, чтобы выяснить, какая обстановка сложится на отечественном рынке в осенний сезон. Большинство экспертов сходится во мнении, что сохранится небольшая инфляция.

Отмечается, что рост цен замедляется, как правило, в конце лета и начале осени, так как начинают дешеветь продукты агропромышленного сектора, если наступает хороший урожай. В этом случае рост цен на другие категории перекрывается ценовым падением в сельскохозяйственном секторе.

Центральный банк РФ считает, что осенью начнет свое снижение годовая инфляция. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев полагает, что хороший урожай уменьшит цены на сезонные овощи и фрукты, но дефляции все равно не будет. Причиной этому является повышенный уровень инфляции из-за глобального роста цен на энергоносители, другие товары и восстановление спроса после локдаунов.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах указывает на постепенное замедление темпов инфляции. По его оценкам, она упадет до 4,9%, что соответствует прогнозам регулятора. Макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов подчеркивает, что несмотря на сезонное удешевление, инфляция других продуктов перевесит корзину.

Инфляция и дефицит автомобилей в России привели к тому, что цены на новые модели прибавили до 10% в течение полугода.

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