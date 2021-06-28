Эксперты рынка рассказали о перспективах дефляции осенью

Москва, 28 июня. Главные экономисты и специалисты предполагают, что первый раз за два года в стране не случится месячной дефляции осенью.

Газета «Известия» опросила различных специалистов, чтобы выяснить, какая обстановка сложится на отечественном рынке в осенний сезон. Большинство экспертов сходится во мнении, что сохранится небольшая инфляция.

Отмечается, что рост цен замедляется, как правило, в конце лета и начале осени, так как начинают дешеветь продукты агропромышленного сектора, если наступает хороший урожай. В этом случае рост цен на другие категории перекрывается ценовым падением в сельскохозяйственном секторе.

Центральный банк РФ считает, что осенью начнет свое снижение годовая инфляция. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев полагает, что хороший урожай уменьшит цены на сезонные овощи и фрукты, но дефляции все равно не будет. Причиной этому является повышенный уровень инфляции из-за глобального роста цен на энергоносители, другие товары и восстановление спроса после локдаунов.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах указывает на постепенное замедление темпов инфляции. По его оценкам, она упадет до 4,9%, что соответствует прогнозам регулятора. Макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов подчеркивает, что несмотря на сезонное удешевление, инфляция других продуктов перевесит корзину.

Инфляция и дефицит автомобилей в России привели к тому, что цены на новые модели прибавили до 10% в течение полугода.