Санкт-Петербург, 28 июня. Количество украинских провокаций с захватом российских судов в Черном море заметно уменьшилось, отметил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

После воссоединения Крыма с Россией украинские власти начали промышлять в Черном и Азовском морях самым настоящим пиратством. Киевские силовики без основательно задерживали суда, которые либо шли под российским флагом, либо были связаны с РФ. Так, украинские власти в свое время захватили сейнер «Норд», танкеры Neyma и «Михаил Погодин», а также земснаряд компании Trans Services Maritime.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Но в последнее время украинские силовики по какой-то причине перестали заниматься пиратством. Российский сенатор Сергей Цеков в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал, что побудило Киев отказаться от подобных провокаций в Черном и Азовском море. По его словам, крымские капитаны стали намного осторожнее, а Украине приходилось тратить на содержание российских судов слишком много средств. Однако если какие-то провокации все же намечались, то россияне незамедлительно давали мощный отпор. Комплекс различных действий в конечном итоге дал свой результат.

«На ситуацию повлияли многие факторы: и капитаны стали осторожнее, и Украина не достигла никаких особых результатов, организовывая данные провокации. Кроме того, большие расходы ложатся на бюджет Украины по содержанию этих судов. То есть — они не получили того, чего хотели изначально, поэтому и прекратили заниматься такими провокациями. Ситуация была стабилизирована комплексом разных действий и решений. Они получали ответ — необязательно публичный», — указал он.

При этом самое главное от чего стоит отучить Украину, так это от излишней любви со стороны США и НАТО, добавил Цеков. Речь идет о чрезмерном влиянии Запада на Киев. Избавление от этого станет эффективным способом наладить отношения с Россией, полагает сенатор.

«Конечно должна быть добрая воля Украины в таких вопросах как украинско-российские отношения. Не нужно приглашать никаких судей, которые будут устраивать лишние провокации», — добавил член Совфеда.

Ранее сообщалось, что американцы назвали инцидент с ВМС Британии в Черном море «брацаньем оружия». Если подобные провокации повторятся, то все закончится для британцев весьма печально.