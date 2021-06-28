Немцы припомнили Британии дело Скрипалей после скандала с досье об эсминце Defender

Берлин, 28 июня. Инцидент с секретным досье минобороны Британии, которое нашли на автобусной остановке, вызвал бурную реакцию в Германии.

Посвященная скандальному разоблачению статья Welt привлекла к себе большое внимание немцев, пишет «ПолитРоссия». Они жестко осадили Британию за ложь об инциденте с эсминцем HMS Defender в Черном море, а также припомнили Лондону бездоказательные попытки обвинить Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«А где еще англичане так врали? Возможно, в деле Скрипалей?» — интересуется читатель Welt.

Другой комментатор отметил, что британское правительство оказалось в крайне неудобном положении. Важная информация стала достоянием общественности, когда Лондон называет «плохим парнем» Россию. Теперь же стало ясно, что именно британцы готовили провокацию в Черном море.

«Возможно, когда-нибудь найдутся документы о Сергее Скрипале и близости Солсбери к Портон-Дауну (британский центр исследования химического и биологического оружия)», — написал один из пользователей.

Ранее в США раскритиковали Британию за упоминание Украины при попытке оправдать провокацию у берегов Крыма. По мнению аналитиков, таким образом Лондон раскрыл политические цели инцидента и дискредитировал себя.