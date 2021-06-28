ЦБ сохранил прогноз по цене на нефть марки Urals

Москва, 28 июня. Среднегодовой долгосрочный прогноз Центробанка РФ по цене на нефть марки Urals остается на уровне 50-55 долларов за баррель, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Перед этим она говорила, что ЦБ планирует пересмотреть свой макропрогноз по темпам роста ВВП, инфляции и другим экономическим показателям. По словам Набиуллиной, прогноз ЦБ достаточно консервативный и к июльскому заседанию будет пересмотрен, однако стоимость нефти в нем останется прежней.

Котировки нефти сейчас растут на фоне восстановления мирового спроса, объяснила представитель регулятора. По ее словам, на рынке энергетики наблюдаются структурные изменения, которые повлияют на потребление сырья и скажутся на ценах.

«Поэтому мы предпочитаем быть консервативными и проводить нашу денежно-кредитную политику с учетом этой консервативной оценки», — добавила Набиуллина.

Российские экономисты ранее рассказали, что в 2021 году цены на нефть марки Brent не упадут ниже 68 долларов за баррель. Они также уверены в стабильности курса рубля. По их мнению, потенциал укрепления рубля к доллару еще не исчерпан.