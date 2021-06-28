Чехия потребовала от России возместить ущерб от взрывов во Врбетице

Прага, 28 июня. Чехия потребовала от России компенсации ущерба, причиненного в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице.

Прага намерена получить от Москвы 25,5 миллиона евро в качестве компенсации ущерба от инцидента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заявления Чехии о необходимости возмещения ущерба со стороны Москвы не поддаются рациональному объяснению. Прага оперирует совершенно абсурдными аргументами, подчеркнула спикер российского министерства.