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Чехия потребовала от России возместить ущерб от взрывов во Врбетице

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:18
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Политика
Чехия потребовала от России возместить ущерб от взрывов во Врбетице
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Союстов

Прага, 28 июня. Чехия потребовала от России компенсации ущерба, причиненного в связи со взрывами на оружейных складах во Врбетице.

Прага намерена получить от Москвы 25,5 миллиона евро в качестве компенсации ущерба от инцидента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что заявления Чехии о необходимости возмещения ущерба со стороны Москвы не поддаются рациональному объяснению. Прага оперирует совершенно абсурдными аргументами, подчеркнула спикер российского министерства.

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