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Лондонская полиция исключила связь взрыва у станции метро с терроризмом

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:23
Происшествия
Лондонская полиция исключила связь взрыва у станции метро с терроризмом
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Лондон, 28 июня. Сильный взрыв раздался на юге британской столицы возле одной из станций метро. Он не связан с терроризмом, сообщили в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Очевидцы, увидевшие мощный взрыв, громко кричали и разбежались в стороны. Пока что неизвестно о пострадавших и погибших.

Масштабные проверки АЗС проводят после взрыва газовой заправочной станции. Губернатор Новосибирской области тем временем поручил проверить обоснованность размещения заправочных станций в жилых кварталах, сообщало Deita.

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взрыв метро лондон
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