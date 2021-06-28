Лондонская полиция исключила связь взрыва у станции метро с терроризмом

Лондон, 28 июня. Сильный взрыв раздался на юге британской столицы возле одной из станций метро. Он не связан с терроризмом, сообщили в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Очевидцы, увидевшие мощный взрыв, громко кричали и разбежались в стороны. Пока что неизвестно о пострадавших и погибших.

Масштабные проверки АЗС проводят после взрыва газовой заправочной станции. Губернатор Новосибирской области тем временем поручил проверить обоснованность размещения заправочных станций в жилых кварталах, сообщало Deita.