Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить певицу МакSим

Организация бесплатных похорон звезд шоу-бизнеса — не только отличная реклама, но и способ выразить свое уважение человеку путем отправки его в последний путь. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Госпитализированная с подозрением на COVID-19 певица МакSим (Марина Максимова) до сих пор находится в критическом состоянии в одной из московских больниц. Изначально она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако затем, по заявлению ряда СМИ, 38-летнюю артистку «перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию, поскольку аппарат ИВЛ не справляется». Данная версия активно опровергается официальными представителями Максимовой, подчеркнувшими, что «каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом».

Барецкий заявил, что в случае, если лечение не поможет артистке, он готов бесплатно организовать ее похороны на одном из лучших кладбищ Москвы.

«Я давно знаю певицу МакSим, еще с тех пор, когда она была еще совсем молоденькая, — заявил Барецкий. — Я в то время активно гастролировал с группой «Ленинград», и мы порой пересекались с ней на различного рода корпоративах. Искренне восхищаюсь ее творчеством и глубоко шокирован положением, в котором она оказалась. Хорошая девчонка, общались, прикалывались с ней».

Шоумен объяснил, почему он уже сейчас делает заявление, которое было бы уместно в случае смерти певицы.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Надо заранее думать о таких вещах, — убежден президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Чтобы не было такого, что вот, умерла, и не знают, что с ней делать. На все нужно время, и особенно это касается поиска хорошего места на кладбище. Машина ритуального бизнеса заводится долго: со всеми нужно поговорить и договориться, привезти индийский камень и уже начать делать постамент, чтобы к моменту похорон он был готов. Чтобы не было так, как с Жанной Фриске».

Собеседник ФАН похвастался, что в свое время вместе с другими ритуальными конторами занимался организацией похорон Иосифа Кобзона.

«Там тоже все готовилось заранее — еще при его жизни, — подчеркнул Барецкий. — Так что ничего крамольного в этом нету».

Шоумен также объяснил, почему не планирует брать деньги за свои услуги с родственников МакSим.