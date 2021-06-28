Момент взрыва в Лондоне попал на видео

Лондон, 28 июня. Мощный взрыв раздался в районе железнодорожной станции «Элефант-энд-Касл», после чего начался сильный пожар. Кадры с места событий появились в Сети.

На видеоролике видно, что от здания валит черный дым, после чего слышен взрыв, затем все охватывает пламенем, которое вырывается из-под опор железнодорожного моста.

Взрыв прогремел на юге Лондона в латиноамериканском квартале. Причина ЧП пока неизвестна, информации о пострадавших и погибших не поступало. На месте работают сотрудники экстренных служб, спасатели тушат пожар.