Названы знаки зодиака, которым повезет с финансами в июле

Тема финансов волнует каждого, и хорошо бы знать, что ожидает нас в денежном плане хотя бы в ближайшем будущем. Чтобы спланировать предстоящие траты или, наоборот, уберечь себя от опрометчивых поступков, ФАН обратился к астрологу Элеоноре Гинзбург, которая назвала знаки зодиака, которым повезет в июле с финансами.

По словам эксперта в области астрологии, неплохо сложится ситуация с денежным вопросом у водолеев. Второй летний месяц поднимет финансы на довольно хороший уровень. Очень хорошо обстоят дела с деньгами и у раков.

Неплохим будет материальное положение у стрельцов.

«Во второй половине месяца у стрельцов качественно улучшаются финансы, и это на полгода вперед», — заметила астролог.

vk.com / Элеонора Гинзбург

Благодаря четкому плану и грамотно спланированному бюджету вполне неплохо сложится денежная ситуация у весов. Задержаться в такой позиции позволит подсчет и распределение ресурсов.

Довольно любопытная история сложится в июле у водолеев, однако в этом плане им придется, так сказать, плыть по течению и ждать погоды у моря.

«В принципе, неплохо по финансам, однако заранее спрогнозировать свой доход будет сложно: сколько дадут – столько дадут. Все решает руководство», — заметила Гинзбург.

Наравне с финансами граждан беспокоит и еще одна тема — любовь. Ранее в разговоре с ФАН Элеонора Гинзбург назвала те знаки зодиака, которых в июле ожидает романтика. А астролог Яна Ваганова составила общий прогноз удачи на текущую неделю, чтобы она прошла успешно у каждого и без лишних неприятных сюрпризов.