Прага, 28 июня. Чешское издание Časopis argument назвало санкции симптомом невроза, которым болен современный Запад.

Как пишет автор материала Иво Шебестик, власти Белоруссии заслуживают нравоучений и ограничений в 100 тысяч раз меньше, чем США. Запад пытается оправдать санкции стремлением к демократии и свободе, а также заботе о правах граждан, но вводит наказание для всего государства.

Евросоюз активно поддается влиянию Вашингтона и тоже сделал санкции самым частым инструментом для давления на другие государства. И пока граждане хотят мира, безопасности и сотрудничества, США и страны Запада устраивают конфликты и вводят различные ограничения. Чем слабее государство, тем ожесточеннее нападки на него. Примером является Белоруссия, считает журналист.

«Эту страну лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею. Потом убрали официальный белорусский государственный флаг, заменив его каким-то неофициальным знаменем. Потом произошел инцидент с остановкой самолета в Минске», — указал Иво Шебестик.

По Европе колесит «одна особа», которую поддерживает Запад, хотя в Минске она никому не нужна, напомнил он, намекнув на экс-кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую.

"Кто хочет поучать других, должен сначала посмотреть на самого себя: на Белый дом, конгресс и ЦРУ. Там столько всего, что не разгрести еще сто лет", — заключил автор материала.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз продолжит оказывать давление на власти Белоруссии до тех пор, пока ситуация в стране не изменится, передает НСН. Как считает политический аналитик Алексей Дзермант, президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем недавнем выступлении обращался к западным лидерам не для того, чтобы их поучать и храбриться, а для того, чтобы их образумить.