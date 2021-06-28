Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 18:10
18:10
Шоу-бизнес
Дима Билан заявил, что Моргенштерн вырос на его музыке
18:08
Политика
Путин узаконил запрет на участие в деятельности нежелательных НПО за рубежом
18:08
Общество
Синоптик центра «Фобос» опроверг связь суперливня в Москве с изменением климата
18:07
Происшествия
Главбух дагестанской колонии подозревается в хищении средств
18:05
Шоу-бизнес
Елизавета II намекнула Кейт Миддлтон, что видит в ней будущую королеву
18:02
Происшествия
Главу «Газпром газораспределение Ставрополь» задержали из-за махинаций с машиной
18:02
Политика
В МИД заявили об отсутствии угрозы для России со стороны талибов
18:02
Общество
Названы знаки зодиака, которым повезет с финансами в июле
18:00
Общество
Онищенко спрогнозировал, как Путин в ходе прямой линии ответит антипрививочникам
17:59
Армия
Россия контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze
Все новости

Чешские СМИ назвали санкции симптомом невроза современного Запада

Политика
Чешские СМИ назвали санкции симптомом невроза современного Запада
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Прага, 28 июня. Чешское издание Časopis argument назвало санкции симптомом невроза, которым болен современный Запад.

Как пишет автор материала Иво Шебестик, власти Белоруссии заслуживают нравоучений и ограничений в 100 тысяч раз меньше, чем США. Запад пытается оправдать санкции стремлением к демократии и свободе, а также заботе о правах граждан, но вводит наказание для всего государства.

Евросоюз активно поддается влиянию Вашингтона и тоже сделал санкции самым частым инструментом для давления на другие государства. И пока граждане хотят мира, безопасности и сотрудничества, США и страны Запада устраивают конфликты и вводят различные ограничения. Чем слабее государство, тем ожесточеннее нападки на него. Примером является Белоруссия, считает журналист.

«Эту страну лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею. Потом убрали официальный белорусский государственный флаг, заменив его каким-то неофициальным знаменем. Потом произошел инцидент с остановкой самолета в Минске», — указал Иво Шебестик.

По Европе колесит «одна особа», которую поддерживает Запад, хотя в Минске она никому не нужна, напомнил он, намекнув на экс-кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихановскую.

"Кто хочет поучать других, должен сначала посмотреть на самого себя: на Белый дом, конгресс и ЦРУ. Там столько всего, что не разгрести еще сто лет", — заключил автор материала.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз продолжит оказывать давление на власти Белоруссии до тех пор, пока ситуация в стране не изменится, передает НСН. Как считает политический аналитик Алексей Дзермант, президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем недавнем выступлении обращался к западным лидерам не для того, чтобы их поучать и храбриться, а для того, чтобы их образумить.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Чешские СМИ назвали санкции симптомом невроза современного Запада
санкции белоруссия лукашенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru