Рейсовый автобус протаранил дерево под Калининградом

Калининград, 28 июня. ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров, произошло на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области. Несколько человек пострадали.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В настоящее время на месте происшествия работают автоинспекторы, медики, а также сотрудники МЧС. Точное количество пострадавших при ЧП в полиции не назвали.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что при столкновении пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Об их состоянии ничего неизвестно.