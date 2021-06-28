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Рейсовый автобус протаранил дерево под Калининградом

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:37
Происшествия
Рейсовый автобус протаранил дерево под Калининградом
pixabay.com  /  PD

Калининград, 28 июня. ДТП с участием автобуса, который перевозил пассажиров, произошло на трассе рядом с поселком Янтарный в Калининградской области. Несколько человек пострадали.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В настоящее время на месте происшествия работают автоинспекторы, медики, а также сотрудники МЧС. Точное количество пострадавших при ЧП в полиции не назвали.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что при столкновении пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Об их состоянии ничего неизвестно.

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