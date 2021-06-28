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Мантуров разъяснил порядок действия пошлин на металлы

Экономика
Мантуров разъяснил порядок действия пошлин на металлы
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 28 июня. Экспортные пошлины на металлопродукцию не отменяют договоренностей по контрактам со скидками для госстроек и гособоронзаказа, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По словам министра, введение пошлин позволит металлургам получать прибыль. Он отметил, что Минпромторг нашел компромиссный вариант, который, в частности, обеспечит получение прибыли для предприятий.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов ранее сообщил о готовности металлургических компаний предоставить скидки в 25-30% на свою продукцию для крупных инфраструктурных и социальных проектов. Минпромторг уже обсуждал с представителями отрасли обеспечение гособоронзаказа по фиксированной цене, а также прямые контракты, предполагающие скидки для госстроек.

Однако на прошлой неделе правительство приняло решение о введении экспортных пошлин для металлопродукции с августа до конца 2021 года. Пошлина будет состоять из базовой ставки на уровне 15% и специфической, расчет которой будет вестись в долларах за тонну.

По мнению Центробанка, пошлины на вывоз металла из России окажут дезинфляционное воздействие на динамику внутренних цен. В то же время регулятор считает, что систему пошлин стоит рассматривать только в качестве временной меры.

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минпромторг рф строительство пошлины металлургия
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