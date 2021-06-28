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Рар назвал обращение Зеленского к кандидатам в канцлеры ФРГ политикой истерик

  /   Обновлено: 28 июня 2021 17:04
Политика
Рар назвал обращение Зеленского к кандидатам в канцлеры ФРГ политикой истерик
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Берлин, 28 июня. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к кандидатам в канцлеры Германии прокомментировал известный политолог Александр Рар.

Киев был убежден, что Запад и страны ЕС находятся на стороне Украины и помогут стране вернуть Донбасс, Крым, а также стать членом НАТО и Евросоюза. То, что происходит — это украинская политика истерик, отметил Рар в беседе с изданием Украина.ру. Сейчас правительство Украины понимает, что радужные перспективы постепенно отдаляются и Европа не хочет решать проблемы Украины. Тем временем Европа готова к диалогу с Россией, а украинская политика истерит по поводу России и обвиняет ее в своих проблемах.

Удивительно то, что Киев не может адекватно оценить собственное положение и пытается оказывать давление на Запад. Государство, которому дают кредиты и поддерживают, не выражает ответной благодарности, а требует, чтобы немецкие интересы приравнивались к украинским — это тупиковая политика, подчеркнул политолог. Позиция Украины обуславливается осознание того, что страну будут поддерживать элиты Запада, а Вашингтон будет пытаться оказать давление на Германию в пользу Киева, заключил Рар.

Ранее политолог Михаил Погребинский назвал цель Зеленского от референдума по Донбассу. По словам эксперта, референдум позволит Зеленскому баллотироваться на еще один срок.

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Все новости / Политика / Рар назвал обращение Зеленского к кандидатам в канцлеры ФРГ политикой истерик
украина зеленский германия рар
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