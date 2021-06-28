Генерал Липовой жестко ответил на угрозы Британии потопить Черноморский флот РФ

Москва, 28 июня. Заявления Великобритании о том, что эсминец Defender может потопить Черноморский флот могут вызвать только смех, заявил генерал-майор Сергей Липовой.

В интервью ФАН председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ Сергей Липовой прокомментировал недавнее сообщение британских СМИ о том, что эсминец Defender во время следующей встречи с российскими военными в Черном море может сбить два десятка Су-24 и потопить половину Черноморского флота РФ.

«Это самое обычное, абсолютно неприкрытое хамство, и мировое сообщество должно отреагировать на него, призвав Британию к порядку. Фактически британские журналисты считают, что войска их страны могут не только безнаказанно нарушать чужие границы, но и развязывать при этом вооруженный конфликт», — заявил военный эксперт.

Липовой предупредил, что повторное вторжение британского эсминца в территориальные воды будет расцениваться как нападение и повлечет за собой сокрушительный ответ РФ. По его словам, западные страны привыкли к мифу о том, что Москва не имеет права защищать себя от посягательств со стороны НАТО. Сегодня любые ответные меры на провокации расцениваются как «российская агрессия».

«При этом на явно агрессивные действия в сторону России не следует абсолютно никакой реакции. Лицемерие и двойные стандарты по отношению к нашей стране стали практически нормой», — говорит Липовой.

Генерал-майор напомнил, что Россия обладает одной из самых мощных армий в мире, поэтому с ней нужно считаться. А заявление британских СМИ он назвал обычной попыткой махать кулаками после драки.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС Британии вторгся в территориальные воды РФ, поэтому российским военным пришлось открыть по нему предупредительный огонь. Позднее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия британских моряков могли спровоцировать военный инцидент, передает RT.