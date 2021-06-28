Журналисты выяснили, что поделят Бородина и Омаров в случае развода

Москва, 28 июня. Представители СМИ выяснили, что будут делить в случае бракоразводного процесса известная телеведущая Ксения Бородина и ее второй муж бизнесмен Курбан Омаров.

Несколько недель в Сети активно обсуждают возможный развод одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Журналисты провели расследование и выяснили. что будут делить звезды в случае развода.

Главным семейным активом считается многомиллионный дом в элитном поселке Подмосковья. Недвижимость на 216 квадратных метров была куплена в 2016 году вскоре после свадьбы. Пять лет назад дом стоил около 20 миллионов рублей, еще 10 миллионов рублей пара потратила на ремонт. После свадьбы Бородина купила две квартиры в столице для своих дочерей Теоны и Маруси, оформив их в собственность.

До брака оба супруга имели свою недвижимость: телеведущая владеет квартирой в элитном доме на Мичуринском проспекте, а Омаров — небольшой квартирой в Бибирево. Звездный юрист Андрей Алекшин объяснил, что же будут делить супруги в случае обращения в суд.

«Их личное имущество, купленное до свадьбы, разделу не подлежит. Второй важный момент — есть ли у супругов брачный контракт. При наличии контракта имущество делится согласно договору, а при его отсутствии — поровну между мужем и женой, то есть 50% на 50%», — отметил собеседник kp.ru.

Делиться звезде «Дом-2» придется не только дорогой недвижимостью, но и счетами в банке. Согласно закону, бюджет семьи считается совместным, поэтому Бородиной придется поделиться своими гонорарами.

Многие поклонники телеведущей до сих пор не верят, что она вскоре может остаться одна с двумя детьми. Однако звездные коллеги уже решили выдвинуть свои версии произошедшего. Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня сравнила развод пары с представлением в цирке.