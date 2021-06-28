Названы три продукта, которые помогают продлить жизнь

Москва, 28 июня. Продукты, которые способствуют долголетию, назвала известный российский врач и телеведущая Елена Малышева.

Она пригласила в студию программы «Жить здорово!» на Первом канале трех долгожительниц. Женщины подробно рассказали о своем рационе питания.

Так, одна из них каждый день съедает по два перепелиных яйца. По словам мануального терапевта Дмитрия Шубина, этот продукт содержит холин, который помогает сохранить ясность рассудка даже в преклонном возрасте.

Вторая гостья программы употребляет кисломолочные продукты, благодаря чему укрепляется иммунитет и улучшается пищеварение. Еще одна россиянка всю жизнь ест грецкие орехи.

Елена Малышева ранее назвала один из самых полезных продуктов для мужского здоровья. Как оказалось, рацион представителей сильного пола следует дополнить горчицей.