Юная девушка погибла по вине пьяного друга-водителя

Красноярск, 28 июня. Иномарка врезалась в столб в Курагинском районе Красноярского края. В результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка.

Трагедия произошла в поселке Краснокаменск. По данным правоохранителей, 20-летний водитель Toyota Cresta не справился с управлением и попал в ДТП, машина перевернулась.

Помимо него в салоне находились трое 17-летних пассажиров, никто из них не был пристегнут ремнем безопасности. Одна девушка скончалась на месте до прибытия скорой помощи, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Сам автомобилист не пострадал, правоохранители установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Еще одна смертельная авария с участием пьяного водителя произошла в Оренбурге. Легковушка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе, прибывшие на место полицейские увидели, что виновник ДТП нетрезв. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщало РИА56.