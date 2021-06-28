Жена Тарасова отметила «экватор» беременности

Москва, 28 июня. Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отметила «экватор» беременности. Модель призналась, что рада уходу токсикоза.

Костенко насчитала уже 20 недель, совсем скоро она подарит своему возлюбленному долгожданного сына. Видимо, рождение малыша произойдет в октябре.

«Экватор. Уже прошла половина беременности. И токсикоз вместе с ней, ура! Стало значительно легче, раз танцевать начала», — написала 27-летняя модель на своей странице в Instagram.

Супруга Тарасова ответила, страшно ли ей рожать в третий раз. Девушка вспомнила, что у нее не было паники при первой беременности, поэтому теперь тоже не испытывает тревоги по этому поводу.

Публикацию она сопроводила фотографиями, на которых позирует в нежном образе вместе с мужем. Поклонники пришли в восторг от счастливых родителей.

Тарасов — отец трех девочек. Старшая дочь появилась на свет в первом браке футболиста, две другие — от Костенко. Совсем скоро у спортсмена родится сын. Тарасов трепетно относится к наследникам и считает, что всех детей нужно защищать от взрослых, которые не умеют любить, пишет «Вечерняя Москва».