Байден уготовил «токсичному» Зеленскому порку за самодеятельность против России

Ослабление президента Украины Владимира Зеленского и его частичная идеологическая дискредитация вполне соответствуют интересам как Москвы с Берлином, так и Вашингтона. Поэтому его грядущая поездка в США обещает стать очень непростой.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший будущее «свидание» Зеленского и хозяина Белого дома Джо Байдена.

instagram.com / @zelenskiy_official

«Кидала» собирается в Вашингтон

Чем ближе намеченная на июль поездка президента Зеленского в Вашингтон, тем энергичнее его офис и он сам пиарят этот визит. Не проходит и дня, чтобы украинские медиа не распространяли новые откровения главы своего государства.

24 июня в ходе интервью программе «VIP с Мосейчук» на канале «1+1» Владимир Александрович так анонсировал свои будущие переговоры с Байденом:

«У нас несколько блоков, которые мы должны обсудить. Первое — это блок безопасности, это вопрос не только ПДЧ (План действия по получению членства) в НАТО, это вопрос наших двусторонних отношений, вопрос оборонного контракта или меморандума между нашими странами. Вопросы «Северного потока», вопросы Донбасса, вопросы Крыма, по безопасности у Черноморского и Азовского побережья, вопросы украинского флота…»

При знакомстве с такой повесткой складывается ощущение, что на Украине замерла жизнь в ожидании «судьбоносного» визита, который непременно проложит и Зеленскому, и самой «незалежной» путь в светлое будущее.

Но так ли это? Давайте разберемся, чего ожидать от будущего «свидания» Зеленского и Байдена.

Global Look Press / Pool/Keystone Press Agency

Для президента Украины июльская поездка в Вашингтон действительно станет ключевой с точки зрения дальнейшей карьеры и его политического будущего. Вот только прийти к какому-либо позитивному исходу переговоров «пану Зе» будет сложно.

Дело в том, что к исходно настороженному отношению к персоне Зеленского со стороны новой администрации Белого дома не так давно прибавились его «подвиги» с публичным осуждением Байдена в американской прессе, а также различные ультимативные требования о помощи.

При этом продиктованная американской стороной программа «реформ» и борьбы с коррупцией на Украине, подразумевающая переход судебной и правоохранительных систем, а также ключевых сфер экономики под внешний контроль, со стартовой отметки до сих пор не сдвинулась. Хотя исполнение именно этих требований Белый дом обозначил как главное условие выстраивания политических коммуникаций президентов двух стран.

Между тем установление коммуникации с администрацией Байдена являлось и остается для Зеленского одной из приоритетных задач. Во многом это стало вынужденным решением: ухудшение отношений с Европой, где «пан Зе» в узнаваемом для его команды стиле «кинул» лидеров Франции и Германии с исполнением Парижских соглашений, потребовало от украинской стороны переориентации на новый центр силы. Команда же Джо Байдена, в свою очередь, изначально рассматривала Зеленского как управляемую и не самостоятельную фигуру олигарха Игоря Коломойского.

Тем самым Зеленский попадал в унизительную зависимость от воли посольств G7, сотрудники которых блюли на Украине интересы не только своих стран, но и интересы свои собственные, субъективные. Соответственно, перед президентом «незалежной» возникла задача выйти из-под их контроля и любой ценой наладить прямую коммуникацию с командой Байдена. Так сказать — без посредников. И визит в Вашингтон — лучший случай для Владимира Александровича, чтобы попытаться реализовать такую задумку.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Сверхлояльность не спасает

В Штаты Зеленский отправится с привычной для украинского президента суперлояльной (в отношении Вашингтона) повесткой, которую он попробует обменять на ряд выгодных для себя уступок. Информационной подготовке такого маневра был посвящен ряд последних скандальных интервью, в которых президент Украины требовал скорейшего принятия своей страны в НАТО.

Однако в Киеве должны понимать, что такой фокус попросту нереален. Зато показные сверхлояльность и неадекватную русофобию Зеленский может рискнуть использовать как своеобразный «товар», в обмен на который он попытается выпросить у Байдена ряд политических бенефитов. При этом для «пана Зе» очень важно получить публичную поддержку от «Сонного Джо» и установить с ним прямой канала связи, чтобы «продать» свои уступки напрямую главному бенефициару.

Как уже было сказано, повестку переговоров будут определять привычные и известные Киеву требования США: борьба с коррупцией и олигархами, а также передача судебной власти и правоохранительных органов «незалежной» под внешний контроль. Одновременно американская сторона будет стремиться восстановить контроль над ключевыми активами и монополиями Украины через наблюдательные советы.

Все это станет, по сути, ультиматумом Штатов в отношении Зеленского. Не удовлетворив эти требования, Зеленский рискует остаться без поддержки Вашингтона. Удовлетворение же их окончательно уничтожит остатки субъектности украинского государства и ее президента. Владимир Александрович явно будет стараться выдержать какую-то золотую середину между этими крайностями, но добиться этого будет крайне сложно.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Словом, переговорные позиции у «пана Зе» — так себе. Еще больше их ослабила устроенная им минувшей весной авантюра в Донбассе, едва не приведшая к полной разморозке вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, а также столкновению ВСУ с ВС РФ. В Белом доме очень негативно восприняли эту самодеятельность украинского президента, грозившую американцам полной утратой контроля над ситуацией на Украине и резким повышением градуса конфронтации с Москвой.

По итогам той эпопеи ставка Зеленского на кризис отношений с Россией и провоцирование конфликта в Донбассе сыграла на 100%, но с обратным знаком для провокатора. В Европе его жестко одернули и обязали исполнять «Минск-2», а срочный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена вылился в унижение Зеленского за закрытыми дверями. Президенту «незалежной» американцы дали понять, что дорожат украинским активом, но совсем не Зеленским, так что ни на какую защиту в случае конфликта Украины с Россией он может не рассчитывать.

Более того, «похлопывания по плечу» Байдена и ультимативные требования принять Украину в НАТО, обозначенные в интервью Зеленского американской прессе в мае-июне, выглядели как откровенные попытки манипуляций на внутриполитическом «поле» США и очков в глазах Белого дома «пану Зе» тоже не добавили.

Это еще не все «прегрешения» Зеленского в глазах Вашингтона. Вспомним, что сейчас одной из важнейших задач президента США является попытка вытащить тему «сдерживания» России из внутриполитической повестки, чтобы направить российско-американские отношения в прагматичное русло. На этом фоне стремление Зеленского укорениться на внутриполитическом «поле» США под флагом конфронтации с Россией явно идет вразрез с целями Байдена.

В общем, если Владимир Александрович считает, что его ожидают в Белом доме с распростертыми объятиями, то он, мягко говоря, заблуждается.

kremlin.ru / Администрация президента России

Страна, которую нецелесообразно спасать

Одной из знаковых тем будущего диалога Зеленский—Байден явно станет возобновление минского формата. Повторим, Штаты сейчас не заинтересованы в усилении конфронтации с Россией. Из этого следует, что в Вашингтоне требование деэскалации станет инструментом давления на Зеленского и политическим капиталом для дальнейших переговоров с Россией.

Американской стороне выгодно заставить «пана Зе» поумерить агрессивную антироссийскую риторику. Но без нее Владимиру Александровичу, по большому счету, и предложить-то нечего. Без возможности использования русофобских опций Зеленский превращается в политическую «пустышку», которой легко и просто рулить из Вашингтона.

Нынешняя Украина для США — это токсичный актив, имеющий ценность в первую очередь как средство давления на Россию и Европу. Если в Киеве ждут от Вашингтона каких-то масштабных инвестиций или новой реинкарнации «плана Маршалла», то это самообман. «Незалежная» в глазах США — это своеобразный аналог Ирака: ценная своими ресурсами, но неуправляемая, погруженная в хаос страна, которую спасать дорого и нецелесообразно.

Она интересна лишь как своеобразная бомба, подорвав которую получишь больше, чем ее обезвредив. Поэтому США продолжат поддерживать антироссийские инициативы Украины, но в режиме их жесткого контроля из-за океана. Никакой «самодеятельности», любой «гав» — строго по команде. А любое непослушание тут же приведет к вразумляющей «порке».

Место Зеленского в данной картине ничтожно, и в США он отправится, по большому счету, с пустыми руками. С высокой долей вероятности, никаких прорывов этот визит украинскому президенту не принесет. В «Вашингтонском обкоме» перед ним поставят набор условий к исполнению и обозначат жесткие сроки дедлайнов. Их исполнение и очертит контуры дальнейших политических перспектив «пана Зе».

Со своей стороны Зеленский постарается выжать из визита максимум возможностей по укреплению своей личной власти. Главными украинскими фигурами, вокруг которых развернется торг, станут метящий в следующие президенты мэр Киева Виталий Кличко и крайне мешающий «пану Зе», но покамест неприкосновенный министр МВД Арсен Аваков. Владимир Александрович будет всячески интриговать против этой пары, желая ослабить их позиции, а американцы в ответ станут расширять список своих требований к «пану Зе».

facebook.com / Зброя та безпека — Оружие и безопасность

Не исключено, что по следам этой подковерной грызни Вашингтон согласится пожертвовать Аваковым, ставшим в последнее время уж слишком независимым. Но сделано это будет, разумеется, не за «бесплатно». Ради возможности «съесть» текущего министра МВД Украины, контролирующего силовиков и радикалов, Зеленскому придется очень сильно постараться. Кличко же Белый дом, скорее всего, продолжит поддерживать в качестве зримого противовеса нынешнему президенту Украины.

Для России встреча «пана Зе» и Байдена выступит маркером успешности договоренностей по Донбассу. В ходе переговоров Байден либо проинформирует Зеленского о новой единой позиции США, Европы и РФ по реализации минских договоренностей, либо, наоборот, поддержит стремление Киева переформатировать «Минск-2» и тем самым еще больше усилить его конфронтацию с Москвой.

Пока объективно все складывается в пользу первого варианта. Украина не входит в список целей и ценностей Байдена, а вот деэскалация конфронтации с Россией и установление доверительных отношений с Германией, напротив, входят. При этом дальнейшее политическое ослабление Зеленского и его частичная идеологическая дискредитация вполне соответствуют интересам как Вашингтона, так и Москвы с Берлином.

Раз так, поездка Владимира Александровича в США обещает стать для него очень непростой.