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Минстрой Сахалинской области рассказал о планах по развитию рынка недвижимости

Экономика
Минстрой Сахалинской области рассказал о планах по развитию рынка недвижимости
Prt Scr youtube.com  /  Constantin Efimov

Южно-Сахалинск, 28 июня. Министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых объяснил, как власти региона будут снижать цены и стимулировать развитие жилищного сегмента.

Эксперты считают, что рынок недвижимости в Сахалинской области заметно перегрелся. Жители острова не могут поспеть за предложением, несмотря на его низкий объем. В результате цена за «квадрат» растет.

Как отмечает губернатор региона Валерий Лимаренко, главные задачи для власти — создать новое жилье и расселить аварийные здания. Об этом пишет SKR.SU.

Алексей Колеватых убежден, что цены на острове начали расти, потому что этому способствовала льготная программа «Дальневосточной ипотеки» и сертификаты, позволяющие некоторым жителям получать пособия до 3 млн рублей, чтобы оплачивать ипотеку.

Местный минстрой указывает на планы по введению все большего количества жилья в регионе. Так, с учетом введенных в 2019 году 330 тыс. кв. м. недвижимости, в следующем было построено 430 тыс. кв. м, а теперь планируется создать 500 тыс. кв. м. новых жилых зданий. Именно за счет широкомасштабного строительства в Сахалинской области хотят приостановить рост цен.

«Единая карта сахалинца» получает все большее распространение в области. Более 20 тыс. местных жителей уже обрели новые возможности и скидки, благодаря карточке.

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Все новости / Экономика / Минстрой Сахалинской области рассказал о планах по развитию рынка недвижимости
ипотека строительство сахалинская область Колеватых
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