Нижегородский скульптор поселил героев советских мультфильмов у детских садов

Нижний Новгород, 28 июня. Мастер Махаре Гведашвили подарил несколько скульптур детским садам Дзержинска. На их территории теперь обитают почтальон Печкин, кот Матроскин, Винни-Пух, крокодил Гена и другие герои советских мультфильмов.

«Каких именно персонажей нужно изготовить, решал не только я. В нашей группе были мэр и главный архитектор города. Эти мультфильмы напоминают советское прошлое, учат доброте. Фигуры я сделал из арматуры и бетона за полтора месяца. Если погода их как-то сможет испортить, то я буду каждую весну приводить скульптуры в порядок», — рассказал в беседе с ФАН мастер.

vk.com / Администрация города Дзержинск

Махаре Гведашвили родом из Грузии. В Россию он переехал 20 лет назад. Основные заказы ему поступают от ресторанов кавказской кухни. Посуда художника пользуется большим спросом среди нижегородских предпринимателей. Однако работы скульптора можно встретить и на территории православных храмов. К примеру, недавно он из бетона соорудил скульптуры Петра и Февронии, а также Серафима Саровского.

Супруга и дочь Махаре главу семейства поддерживают на его нелегком творческом пути, но у них свое призвание — обе женщины выбрали профессию врача.

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