«Точка на карте». Сказки, красоты и счастье Перми

Новый впуск «Точки на карте» погрузит вас в удивительную атмосферу Урала. Город Пермь может предстать перед туристами «своим парнем», хозяйкой Медной горы, современным художником и даже соловаром.

Сюда стекаются не только любопытные путешественники, но и амбициозные ученые и одаренные искусствоведы. Пермь привлекает их уникальными музеями, редкими природными явлениями и самобытными достопримечательностями.

Кинолюбы тоже не понаслышке знают Пермь. В городе снимался фильм «Географ глобус пропил», сериал «Реальные пацаны», картина «Время первых» и культовые «Девчата». А любители литературы знакомились с местными красотами с помощью сказок Павла Бажова.

Визитной карточкой Перми стала фраза «Счастье не за горами». Миллион граждан нашли свой дом и любовь именно здесь, и не стесняются открыто выражать свои чувства к городу.