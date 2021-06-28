Бизнесмены оценили возможность кадрового голода из-за обязательной вакцинации

2020 год ударил по российскому бизнесу со всех сторон: компании в том числе столкнулись со значительным дефицитом сотрудников. Теперь же из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 власти обратились к предпринимателям с требованием вакцинировать большую часть сотрудников. Приведет ли это решение к еще большему кадровому голоду в секторе? На этот вопрос попытались ответить эксперты в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Наверное, здесь люди делятся на две категории. Те, которые в целом относятся хорошо к вакцинации, действительно придут к нам на работу. А те люди, у которых есть серьезные сомнения или опасения по прививкам, конечно, задумаются, прийти или не прийти. Потому что у нас сейчас достаточно жесткое требование при приеме на работу — действительно нужно вакцинироваться», — говорит Виталий Свидовский, генеральный директор группы компаний «Теремок» в Санкт-Петербурге.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По его словам, к решению властей руководство холдинга отнеслось с пониманием и решило действовать пряником, а не кнутом. В систему мотивации сотрудников вошел день отпуска за счет компании и подарочный купон для тех, кто обзавелся сертификатом о вакцинации. Также «Теремок» взял на себя оплату тестов на антитела для тех работников, кому это необходимо по требованию врача. Для максимального комфорта было создано и три сертифицированных точки, где специалисты выездной медицинской бригады могут поставить безопасный укол работнику ресторана сети. Пока за три таких приезда медиков успели вакцинироваться порядка 65 человек — цифра не колоссальная, но это только начало, уверяет Виталий Свидовский.

«Мне кажется, такие евангелисты добровольной вакцинации, как Виталий, должны говорить об этом не только из студии Федерального агентства новостей — за что отдельная благодарность — но и с федеральных каналов, и своим примером в хорошем смысле заражать других. <…> Сейчас бизнес становится все больше и больше открыт — все смотрят, какие люди управляют этим бизнесом. Вот после этой информации, я думаю, у отдела кадров «Теремка» сложностей абсолютно не возникнет», — говорит о маловероятном кадровом оттоке координатор общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по СЗФО Дмитрий Панов.

Ранее директор по персоналу компании «ГЕРОФАРМ» Александра Арендарь рассказала о преимуществах просветительского подхода в стимулировании сотрудников вакцинироваться. По мнению эксперта, рассказывать о пользе прививки от COVID-19 могут медики, приглашенные на семинар или круглый стол, организованный компанией.