Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО

Москва, 28 июня. Российская компания «Новатэк» планирует строительство ветряной электростанции (ВЭС) в поселке Сабетт, расположенного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Как отмечает «Коммерсантъ», строительство ВЭС необходимо для постепенного замещения выработки местной газовой ТЭС и снижения углеродного следа проекта «Ямал СПГ». Мощность пилотной ВЭС может составить около 190-200 МВт.

Сроки реализации проекта пока не известны. При этом конкурс по выбору технологического партнера для ВЭС может пройти уже в 2021 году. Основным претендентом на получение контракта считается датская компания Vestas. Не исключено, что в конкурсе может принять участие и Siemens Gamesa.

В середине июня стало известно, что «Новатэк» может заплатить за месторождения газа на Ямале 12 млрд рублей. Речь идет о приобретении прав на добычу голубого топлива на Ямал-Нейтинском и Арктическом участках.