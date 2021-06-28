Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 16:38
16:37
Общество
Подарили на день рождения: как ракета «Союз» оказалась на постаменте в Самаре
16:35
Спорт
«Бойтесь своих желаний»: Туктамышева заинтриговала фанатов фотографией из Парижа
16:33
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на юге Лондона
16:32
Общество
Депутат Мосгордумы назвал виновных в засорении ливневой канализации столицы
16:31
Происшествия
В Амурской области подтоплены более 750 домов
16:30
Весь мир
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
16:29
Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
16:27
Общество
Документальному кино и музеям могут помочь блогеры
16:26
Общество
В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
16:26
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
Все новости

Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО

Экономика
Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 28 июня. Российская компания «Новатэк» планирует строительство ветряной электростанции (ВЭС) в поселке Сабетт, расположенного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Как отмечает «Коммерсантъ», строительство ВЭС необходимо для постепенного замещения выработки местной газовой ТЭС и снижения углеродного следа проекта «Ямал СПГ». Мощность пилотной ВЭС может составить около 190-200 МВт.

Сроки реализации проекта пока не известны. При этом конкурс по выбору технологического партнера для ВЭС может пройти уже в 2021 году. Основным претендентом на получение контракта считается датская компания Vestas. Не исключено, что в конкурсе может принять участие и Siemens Gamesa.

В середине июня стало известно, что «Новатэк» может заплатить за месторождения газа на Ямале 12 млрд рублей. Речь идет о приобретении прав на добычу голубого топлива на Ямал-Нейтинском и Арктическом участках.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Компания "Новатэк" собирается построить ветряную электростанцию в ЯНАО
ямал янао энергетика новатэк вэс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru