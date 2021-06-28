Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья

Киев, 28 июня. Бывший президент Украины Леонид Кравчук не пришел на торжественное заседание Верховной рады, приуроченное к 25-й годовщине Дня Конституции.

Состояние здоровья не позволяет ему посещать подобные мероприятия. Врачи рекомендовали ему избегать физических нагрузок и соблюдать постельный режим, сообщил его пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Кравчук назвал большим шагом включение США в «нормандский формат». По его словам, европейские партнеры Украины не решаются оказать давление на Россию.