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Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья

  /   Обновлено: 28 июня 2021 16:33
Политика
Кравчук не смог посетить заседание Рады по случаю Дня Конституции из-за состояния здоровья
facebook.com  /  Леонід Кравчук

Киев, 28 июня. Бывший президент Украины Леонид Кравчук не пришел на торжественное заседание Верховной рады, приуроченное к 25-й годовщине Дня Конституции.

Состояние здоровья не позволяет ему посещать подобные мероприятия. Врачи рекомендовали ему избегать физических нагрузок и соблюдать постельный режим, сообщил его пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Кравчук назвал большим шагом включение США в «нормандский формат». По его словам, европейские партнеры Украины не решаются оказать давление на Россию.

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украина здоровье кравчук
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