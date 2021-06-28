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Политика
Володин оценил партийно-политическую систему Китая
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Володин оценил партийно-политическую систему Китая

Политика
Володин оценил партийно-политическую систему Китая
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 28 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в открытии выставки к 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и 100-летию образования Компартии Китая.

Выставка открылась в здании ГД. В ходе осмотра экспозиции спикер парламента отметил, что создание прочной и стабильной системы государственного управления остается главным достижением Китая, что способствует экономическому росту страны. КНР не скатилась в революции и не стала разрушать созданное ранее, указал Володин.

«Пример Китая нам еще раз показывает, что можно многого достичь, если мы будем совершенствовать работу на базе той партийно-политической системы, которая сейчас показывает эффективность», — заявил председатель ГД.

Китай совершенствует свою политическую систему, делает ее более эффективной, не допускает популизма и экстремизма. Накануне выборов в Госдуму Россия должна делать все, чтобы партийная система страны также оставалась основой развития, заключил Володин.

Ранее председатель Госдумы отметил, что ситуация с коронавирусом остается тревожной, поэтому лучше поставить прививку и защитить себя, если нет противопоказаний. Для этого есть все возможности, указал он.

На прошлой неделе Володин предупредил о последствиях, которые могут повлечь такие провокации, как инцидент с проходом британского эсминца Defender у Крыма. Когда дело касается ядерных держав, подобное положение дел ставит под угрозу мир и глобальную безопасность, сообщает НСН.

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Все новости / Политика / Володин оценил партийно-политическую систему Китая
россия китай госдума володин
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