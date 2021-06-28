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В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России

Политика
В МИД зафиксировали давление на внутренние дела России
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 июня. МИД России фиксирует давление на внутренние дела государства как в публичной сфере, так и в других вопросах. Об этом заявил представитель ведомства.

Замдиректора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов сообщил, что обнаружилось давление не только в публичной сфере, но и в вопросах мягкого нормотворчества других стран. По его словам, проблемы по предотвращению и преодолению последствий вмешательства образуются на разных участках работы.

«Это явление сопровождает деятельность министерства иностранных дел», — констатировал Гаврилов.

Дипломат добавил, что МИД и российские учреждения за границей одновременно сообщают о подобных фактах давления. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сравнил западную концепцию «миропорядка» с «лихими девяностыми», передает НСН.

Министр также заявил, что россиянам не нужны подсказки иностранных помощников для оценки действий властей. Лавров напомнил о чувстве собственного достоинства и самоуважения у граждан РФ.

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