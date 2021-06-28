Пробки в Москве достигли семи баллов из-за подтопленных дорог

Москвичи устраняют последствия сильного ливня, который привел к пробкам на дорогах и многочисленным подтоплениям.

Жители столицы делятся кадрами, на которых видно, как обычные автомобилисты и прохожие помогают разгребать завалы от разбушевавшейся стихии. Ливневки забило ветками и листвой, дороги превратились в огромные реки.

На Краснознаменской набережной десятки автомобилей выстроились в ожидании схода большой воды.

После изнурительной жары на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой. Из-за стихии на дорогах столицы образовались многочисленные заторы и пробки в семь баллов.

Городские службы рекомендуют жителем города пересесть на общественный транспорт или временно вовсе отказаться от поездок.