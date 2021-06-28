Зеленский внес в Раду неотложный законопроект

Киев, 28 июня. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду неотложно приступить к рассмотрению проекта закона о большом государственном гербе.

В настоящее время большой государственный герб в стране отсутствует. Взамен ему используется так называемый малый. Предыдущие четыре попытки утверждения новой символики провалились. Последний эскиз, предоставленный киевским художником Алексеем Коханом в 2020 году, был раскритикован геральдистами.

«Я считаю, что в год 30-летия независимости Украины и 25-летия нашей конституции нам нужно в этом вопросе наконец-то поставить точку», — заявил Зеленский во время выступления на торжественном заседании парламента по случаю Дня Конституции.

Какие именно варианты новой геральдики будут вынесены на голосование, пока неизвестно. По конституционным правилам главным элементом большого герба должен быть знак княжеской державы Владимира Великого, а также фрагменты герба Запорожского войска.

Украина на протяжении 30 лет никак не может прийти к консенсусу по поводу одного из главных государственных символов. Депутаты неоднократно оспаривали необходимость появления нового герба, а также, наряду с гражданами страны, отвергали все предложенные варианты.